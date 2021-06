In casa Milan comincia a crescere la preoccupazione relativa al possibile rinnovo di contratto di Franck Kessié. I rossoneri hanno già dovuto fare i conti con due addii pesanti, quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, andati via a parametro zero dopo essere andati in scadenza e accasati rispettivamente al Paris Saint Germain e all'Inter. E lo stesso rischio lo si corre con il centrocampista ivoriano visto che c'è ancora distanza tra domanda e offerta, con i nerazzurri che osservano interessati e sono pronti a un altro scippo ai propri cugini.

Inter su Kessié

L'Inter non sta attraversando un momento economico semplice e proprio per questo motivo è a un passo dal definire la cessione di uno dei big in rosa, Achraf Hakimi, che andrà al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Proprio alla luce di queste difficoltà economiche, i nerazzurri stanno dando un'occhiata ai giocatori andati in scadenza di contratto, come Hakan Calhanoglu, e quelli che, invece, andranno in scadenza il prossimo anno. In cima alla lista ci sarebbe il centrocampista ivoriano, Franck Kessié, che sta avendo più di qualche difficoltà per rinnovare il contratto con il Milan. I rossoneri si sono imposti un determinato tetto ingaggi che ha portato a perdere giocatori fondamentali per tornare in Champions League nell'ultima annata come Gianluigi Donnarumma e il fantasista turco.

Con Kessié l'Inter avrebbe sicuramente il centrocampo più completo d'Italia avendo in rosa già giocatori come Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e lo stesso Calhanoglu, senza dimenticare Stefano Sensi, con la speranza che si sia messo alle spalle i problemi fisici e c'è il sogno di un ritorno in campo di Christian Eriksen, ma in questo caso solo il tempo potrà dare delle risposte certe.

Le cifre

Come detto, le difficoltà per il rinnovo di Franck Kessié con il Milan nascono dal tetto ingaggi imposto dalla società rossonera, che ha proposto al centrocampista ivoriano un rinnovo a 4 milioni di euro a stagione più bonus, come confermato in queste ore anche dall'esperto di mercato, Alfredo Pedullà. La richiesta dell'entourage del giocatore, invece, supera i 5,5 milioni di euro a stagione più bonus.

L'Inter stima il classe 1996 da diversi anni, tanto che aveva provato a prenderlo già quando militava all'Atalanta, ma in quel caso il Milan fu più scaltro e rapido nel chiudere l'affare. Senza uno sforzo da parte di Elliot, dunque, l'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, sarà in agguato per regalare a Simone Inzaghi un giocatore di alto livello, in grado di abbinare forza e qualità, che si sposerebbe alla perfezione con Barella ma che potrebbe essere considerato anche l'alter ego ideale.