L'Inter è sempre più concentrata alla prossima stagione di Serie A, che prenderà il via il prossimo agosto. Il presidente Zhang, tornato in Cina, ha lasciato a gestione del mercato ai suoi collaboratori. Per risanare il debito entro il 30 giugno, bisognerà fare cassa. Tanti, dunque, i nomi in lista per la cessione. Nessuno si sente al sicuro di poter continuare la sua avventura con la maglia nerazzurra. Recentemente, ad alcuni giocatori in scadenza di contratto, è stato chiesto di temporeggiare prima di firmare con altri club. L'intermediazione del nuovo ct Simone Inzaghi ha portato a cambiare idea a Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia.

Per altri calciatori, invece, non in scadenza di contratto, spetterà al club decidere il loro destino. Uno su tutti è Lautaro Martinez. Il 10 argentino è sempre più richiesto in Spagna, ma il prezzo del suo cartellino (90 milioni) fa temporeggiare i club spagnoli. Dopo la crisi sanitaria, le possibilità economiche sono diminuite.

Lautaro, il rinnovo si allontana

Dopo un intero anno Lautaro Martinez resta ancora un tormentone di mercato. Tanti club lo vogliono, soprattutto quelli spagnoli, ma nessuno è in grado di acquistarlo. La sua posizione all'Inter è, però, in bilico. Nonostante in una recente intervista il Toro ha dichiarato di voler restare in nerazzurro, il suo nuovo agente di Bahia Blanca, Alejandro Camano, ha riferito che, per ora, lui e il suo giocatore stanno bene così senza dover forzare un rinnovo che tarda ad arrivare per i problemi societari di Suning.

Al momento Lautaro ha un contratto fino al 2023 a 2,5 milioni di stagione. Da gennaio gli è stato proposto un rinnovo a 4,5 milioni fino al 2024. Un adeguamento per un giocatore che è molto migliorato negli ultimi due anni. Il 23enne ha sempre messo l'Inter in cima alla lista dei suoi desideri, ma ora vuole capire meglio i progetti a lungo termine del club.

Marotta, Ausilio e Inzaghi vorrebbero trattenerlo, ma non sarebbero disposti ad accettare offerte inferiori ai 90 milioni di euro richiesti.

Lautaro, la Spagna chiama

Lautaro è un attaccante che fa gola a molti club europei, soprattutto spagnoli. Il Barcellona ha sempre avuto occhio per lui, tanto che la scorsa estate è stata vicina a portalo in blaugrana, se non fosse stato per la clausola da 110 milioni e per le successive difficoltà incontrate con la crisi da coronavirus.

Ora il club sarebbe disposto ad inserire nella trattativa Emerson Royal, il terzino destro in prestito al Betis Siviglia che piace molto ai nerazzurri. La dirigenza di Appiano Gentile, però, è stata chiara: nessuna contropartita, solo cash. Per quanto riguarda la sponda Madrid da un lato c'è il Real che temporeggia. Carlo Ancelotti deve ridimensionare la sua squadra. Dall'altra ci sono i neo campioni della Liga l'Atletico. Il Cholo Simeone da sempre stravede per il Toro, tanto che ha portato avanti un braccio di ferro col Racing Avellaneda pe averlo nella sua squadra già nel 2018. Il problema riguarda sempre il costo del cartellino: oggi spendere 90 milioni per un solo giocatore sarebbe proibitivo.