Uno dei nomi che si è messo maggiormente in mostra in casa Inter in questa stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha ricoperto un ruolo fondamentale per la conquista dello scudetto e adesso sembra scontato debba arrivare il rinnovo di contratto, come premio anche alle sue prestazioni. Da gennaio, infatti, non si parla d'altro che del suo rinnovo ad Appiano Gentile. Un prolungamento del contratto fino al 2024 con aumento dello stipendio fino a 4,5 milioni a stagione. Le parti avrebbero raggiunto un accordo, ma la firma non sarebbe ancor arrivata.

Questa attesa potrebbe indurre diversi club europei a tentare un assalto per il Toro che, in caso di una proposta molto allettante, potrebbe lasciare a sorpresa Milano. Sul numero 10 nerazzurro non a caso negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti l'Atletico Madrid.

L'Atletico Madrid punta Lautaro Martinez

l nome di Lautaro Martinez potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato, dopo essere stato già al centro di diversi rumors la scorsa estate, quando piaceva molto al Barcellona.

A distanza di un anno un altro club spagnolo, l'Atletico Madrid, sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo per l'attaccante argentino, visto che questa volta l'Inter pare costretta a dover ascoltare eventuali offerte a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e in modo particolare il club meneghino in questi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni, una delegazione dell'Atletico Madrid, fresco vincitore della Liga, si sarebbe presentata ieri a Milano per discutere proprio del toro nerazzurro. I Colchoneros vorrebbero il classe 1997 per rinforzare il reparto avanzato, che necessariamente dovrà essere rivoluzionato. Luis Suárez non è più giovanissimo e, inoltre, in rosa non c'è un calciatore che possa farlo rifiatare con caratteristiche e qualità che si avvicinino all'uruguaiano.

L'Inter cederà il Lautaro soltanto davanti ad un'offerta irrinunciabile, il prezzo fissato dal club di Viale della Liberazione è di 90 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla squadra di Simone Inzaghi di sistemare il bilancio grazie ad una plusvalenza molto importante, dato che il cartellino di Martinez pesa ormai soltanto 11,6 milioni.

Il sostituto potrebbe essere Depay

Nel caso in cui arrivasse la cessione di Lautaro Martinez nel corso del mercato 2021 in attacco arriverebbe un altro big capace di giocare con Lukaku. Chi? Le piste portano in Memphis Depay 27enne attaccante olandese in forza al Lione ma a parametro zero al 30 giugno 2021 e che ha giocato con Lukaku nel Manchester United. Proprio il gigante belga avrebbe messo direttamente in contatto Marotta con il suo grande amico a cui aveva dedicato una rete contro il Genoa nel dicembre 2019, quando l’ex PSV si era appena rotto il crociato.