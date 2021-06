Una stagione utile alla ricostruzione di un gruppo vincente quella che attende il Crotone. La squadra calabrese, che ha già ufficializzato il primo acquisto stagionale con la firma del difensore Davide Mondonico, potrebbe ufficializzare nei prossimi giorni la prima cessione. A salutare la Calabria potrebbe essere l'attaccante Junior Messias, calciatore corteggiato da diverse squadre ma che nelle ultime ore sarebbe stato attenzionato in modo particolare dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Crotone, Messias in partenza

Due anni in Calabria, nell'ultima stagione rivelazione degli squali alla sua prima stagione in Serie A.

Per Junior Messias il futuro potrebbe essere ancora nel massimo campionato ma con la maglia dell'Atalanta. La formazione bergamasca, nelle ultime ore, avrebbe richiesto il talento brasiliano, autore in campionato di 9 reti e 4 assist. Nonostante i suoi 30 anni il calciatore del Crotone ha fatto il suo debutto nella stagione appena conclusa in Serie A, sorprendendo gli addetti ai lavori per la sua visione di gioco e la sua maturità. Con la retrocessione degli squali in cadetteria per Junior Messias potrebbe ora arrivare il momento dell'addio, anche se il suo contratto risulta in scadenza il 30 giugno 2024.

Un tesoretto per il Crotone

La dirigenza calabrese avrebbe messo Junior Messias sul mercato.

Per i rossoblù, potrebbe risultare fondamentale cedere alcuni dei pezzi pregiati per avere a disposizione un budget da spendere in ottica mercato al fine di puntare rapidamente al ritorno in Serie A. La valutazione della punta sarebbe però accresciuta negli ultimi giorni, complice l'asta tra più club venutasi a creare, arrivando negli ultimi giorni a circa 15 milioni di euro, una cifra che sarebbe stata ritenuta eccessiva dal Torino ma che potrebbe essere alla portata dell'Atalanta.

L'arrivo in nerazzurro di Junior Messias potrebbe essere però legato alla cessione di Josip Ilicic.

Le altre operazioni dei rossoblù

In entrata, il Crotone starebbe continuando a seguire alcuni elementi, tra questi ci sarebbe la mezzala Riccardo Calcagni in forza al Metelica, oltre al mediano Theophilus Awua di proprietà della Pro Vercelli.

Sempre dal club piemontese potrebbe giungere l'estremo difensore Gianluca Saro. In attacco, i calabresi avrebbero effettuato un sondaggio per il prestito di Gianluca Gaetano, giovane del Napoli ma nell'ultima stagione alla Cremonese. A fare ritorno in Calabria dovrebbero essere, inoltre, l'attaccante Augustus Kargbo per fine prestito con la Reggiana e i centrocampisti Jean Lambert Evan's e Zak Ruggiero, di rientro rispettivamente da Livorno e Pro Sesto.