La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria ha portato diverse società di calcio ad attingere al mercato dei parametri zero. Basti pensare al Barcellona, che dopo aver ufficializzato l'arrivo a titolo gratuito di Sergio Aguero, dovrebbe definire nei prossimi giorni anche l'ingaggio dell'oramai ex punta del Lione Memphis Depay. Il Paris Saint Germain invece è vicina nell'ufficializzare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021.

Il mercato dei parametri zero però potrebbe essere davvero interessante soprattutto la prossima stagione.

Ci sono infatti tanti giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022 e che attualmente non vorrebbero rinnovare con le rispettive società. Per questo non è da scartare la possibilità possano essere dichiarati cedibili già da quest'estate così che i club proprietari dei loro cartellini possano guadagnarci da una loro eventuale vendita. E' il caso di Raphael Varane, che avrebbe recentemente rifiutato l'offerta di rinnovo contrattuale del Real Madrid. Secondo la stampa spagnola potrebbe diventare un'occasione di mercato anche per la Juventus.

Varane potrebbe lasciare il Real Madrid in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid durante il Calciomercato estivo potrebbe cedere il difensore centrale Raphael Varane.

Il classe 1993 in queste settimane è impegnato con la nazionale francese all'Europeo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo contrattuale della società spagnola. Di conseguenza potrebbe diventare uno dei giocatori più appetiti del mercato estivo. Sul francese ci sarebbe l'interesse della Juventus ma anche quello di Manchester United e Chelsea.

Nonostante però sia ad un anno dalla scadenza del suo contratto, difficilmente il Real Madrid lo cederà per non meno di 70 milioni di euro. Somma attualmente sostenibile da poche società, su tutte quelle inglesi. Difficile pensare che la società bianconera possa investire tale somma per un difensore.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato durante il calciomercato estivo. Si valutano infatti almeno due acquisti per la mediana. Dovrebbe inoltre arrivare almeno una punta, due se dovesse partire Cristiano Ronaldo. Per il centrocampo si valutano gli acquisti di Manuel Locatelli del Sassuolo e di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare in prestito per due anni il Barcellona. La società catalana sarebbe disposta a pagare anche metà dell'ingaggio del centrocampista pur di cederlo. Per il settore avanzato piacciono Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus.