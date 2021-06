La Francia nella partita dell'Europeo contro la Germania ha messo in evidenza una forza ed una qualità importante. La nazionale del commissario tecnico Didier Deschamps è considerata la principale favorita per la vittoria della massima competizione europea per nazioni. Uno dei protagonisti della sfida Francia-Germania è stato sicuramente il centrocampista Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United ha dimostrato quantità e qualità fornendo anche l'assist decisivo per il gol (arrivato su autorete di Hummels).

Proprio Paul Pogba è stato protagonista di recente di un'intervista all'Equipe.

Il centrocampista francese ha ricordato con piacere i suoi quattro anni alla Juventus, sottolineando come la società bianconera gli sia stata utile non solo nella crescita professionale, ma anche in quella umana. Grazie agli anni in bianconero Pogba è riuscito anche ad acquisire sempre più competenze tecniche diventando evidentemente uno dei giocatori più completi del calcio mondiale.

'Sono cresciuto come giocatore e come uomo nella Juventus'

"Nella Juventus ho imparato maggiormente il mestiere del calciatore, ci sono arrivato giovane, a 18 anni. E lì sono diventato uomo". Queste le dichiarazioni del centrocampista Paul Pogba in riferimento ai suoi anni nella società bianconera. Pogba si è trasferito a parametro zero alla Juventus nell'estate 2012, fino all'estate 2016.

L'ingaggio del centrocampista francese è stato uno dei capolavori di mercato degli ex dirigenti bianconeri Marotta e Paratici. Acquistato a parametro zero, è stato venduto al Manchester United per circa 100 milioni di euro. Proseguendo la sua intervista, il centrocampista francese ha dichiarato: "Alla Juventus arrivi, ti alleni, c’è tattica, disciplina.

Soprattutto disciplina. Devi essere disciplinato perché sono preparatissimi tatticamente". Pogba ha aggiunto che ti insegnano tutti i fondamentali del calcio. Proprio grazie all'esperienza professionale in bianconero il francese si è evoluto tatticamente da centrocampista centrale a giocatore più offensivo. Il nazionale hai infatti aggiunto che nel 3-5-2 della Juventus giocava a tutto campo.

Il mercato della Juventus

Nelle ultime settimane si è parlato di un clamoroso ritorno di Paul Pogba alla Juventus in uno scambio che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester United. Sono arrivate di recente delle smentite da parte della stampa americana, secondo la quale a fine Europeo la società inglese incontrerà il giocatore per discutere un eventuale rinnovo contrattuale. Il centrocampista infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022. Di conseguenza c'è il rischio per il Manchester United che possa lasciare a parametro zero la società inglese alla fine della prossima stagione.