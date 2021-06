La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri la squadra che desidera. Il tecnico livornese sembra avere le idee piuttosto chiare e avrebbe dei piani precisi per alcuni giocatori che ultimamente non hanno reso al meglio. Tra questi ci sarebbe anche Paulo Dybala. Allegri vorrebbe rilanciare l'argentino e, per questo motivo, si è tornati anche a parlare del rinnovo di contratto. Inoltre, i due avrebbero già avuto modo di sentirsi telefonicamente. Infatti, quando Paulo Dybala ha saputo del ritorno di Massimiliano Allegri, avrebbe deciso di mandargli un sms.

Il tecnico livornese avrebbe così colto l'occasione di telefonargli e parlare un po' del futuro.

Il rilancio di alcuni bianconeri

Massimiliano Allegri, nella sua seconda avventura alla Juventus, potrebbe confermare molti dei giocatori che ha già avuto modo di allenare. In particolare, il tecnico livornese avrebbe deciso di dare una nuova chance a Paulo Dybala, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. Tutti e tre questi giocatori si sono espressi al meglio sotto la gestione Allegri. Perciò il loro futuro dovrebbe essere ancora a Torino. Infatti, nei prossimi giorni, la Juventus dovrebbe esercitare l'opzione per prolungare di un'altra stagione il prestito di Alvaro Morata. Per quanto riguarda Dybala, ci sarebbe già stato un contatto con il tecnico livornese.

Adesso non resta che attendere di capire se arriverà la fumata bianca per il rinnovo del numero 10 juventino. Anche per Bernardeschi, il futuro con Allegri dovrebbe cambiare. Il numero 33 juventino dovrebbe rimanere, il tecnico vorrebbe dargli una nuova occasione visto che con lui si è espresso ad alti livelli. Inoltre, Bernardeschi è un giocatore duttile e questo per Allegri sarebbe un valore aggiunto per poterlo sfruttare come Jolly.

Ronaldo resta in bilico

Uno dei temi più spinosi in casa Juventus è quello legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Al momento, CR7 non avrebbe offerte concrete e le uniche due squadre che sarebbero disposte ad accoglierlo non vorrebbero dargli lo stesso ingaggio che percepisce in bianconero. Per ora, comunque, Ronaldo è concentrato sull'Europeo e forse si capirà qualcosa sul suo futuro solo quando terminerà la sua esperienza con il Portogallo.

Non è comunque da escludere che la Juventus possa fare uno scambio tra CR7 e Pogba. Lo United è una delle squadre interessate al portoghese e dunque i due club potrebbero decidere di intavolare una trattativa. La Juventus sarebbe ben felice di ritrovare Pogba, visto che Allegri vorrebbe rinforzare il suo centrocampo. La parola definitiva sarà, però, di Ronaldo.