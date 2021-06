La Juventus, in estate, cercherà di rinforzare la rosa anche in base alle richieste di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda le manovre in attacco, tutto dipenderà dalla decisione di Cristiano Ronaldo. Se CR7 resterà alla Juventus si procederà con un tipo di mercato contenuto, se andrà via chiaramente bisognerà intervenire maggiormente. Stando a quanto afferma ESPN, il portoghese, però, avrebbe già parlato con Massimiliano Allegri. Adesso resta solo da capire cosa deciderà di fare Cristiano Ronaldo. Dunque, può succedere ancora di tutto e il suo agente starebbe sondando anche il mercato e in particolare le piste che porterebbero al PSG, al Manchester United e al Real Madrid.

La Juventus pensa ai rinforzi

Quello estivo non sarà probabilmente un mercato facile per la Juventus. Infatti, i bianconeri, vista la crisi economica causata dalla pandemia, dovranno contenere le spese. Perciò per il momento la priorità sarebbe quella di rinforzare il centrocampo e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98, però, è impegnato con la nazionale italiana e probabilmente del suo futuro se ne riparlerà dopo gli Europei. La Juventus, però, starebbe già pensando ad una soluzione da attuare per arrivare a Locatelli. I bianconeri potrebbero riportare a Torino con un anno di anticipo Nicolò Rovella. A quel punto la Juventus potrebbe girare il giocatore al Sassuolo proprio per arrivare a Locatelli.

Perciò per il momento non dovrebbero esserci novità imminenti. Per quanto riguarda il centrocampo bianconero resterebbe in piedi anche l'ipotesi Miralem Pjanic ma la Juventus lo riprenderebbe solo in prestito. Anche lo stesso Barcellona potrebbe voler caldeggiare questa ipotesi visto che non può privarsi del bosniaco a meno di 60 milioni per evitare una minusvalenza.

Questione attacco

L'attacco della Juventus si porta dietro alcuni rebus. Il primo è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. In caso di partenza, i bianconeri potrebbero decidere di mettere in piedi qualche scambio di mercato e in caso di cessione di CR7 al PSG si potrebbe aprire la pista Icardi. Ma questa, al momento, sarebbe solo una suggestione e nulla di più.

L'altro caso spinoso dell'attacco della Juventus è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 juventino andrebbe in scadenza di contratto nel 2022 e per ora non ci sarebbero novità sul suo rinnovo. Dybala potrebbe interessare a diversi club e in particolare all'Atletico Madrid. Il club spagnolo potrebbe proporre alla Juventus qualche scambio di mercato proprio per poter arrivare all'argentino. In questo caso, però, toccherà a Massimiliano Allegri decidere se confermare o meno Paulo Dybala. Con il tecnico livornese il numero 10 juventino potrebbe essere più centrale nei progetti bianconeri.