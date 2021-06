La Juventus è attesa da un lavoro importante sul mercato. La principale esigenza della società bianconera sarebbe quella di rinforzare la mediana affidandosi a giocatori abili nell'impostazione di gioco. I vari Bentancur, Rabiot, Arthur Melo non hanno evidentemente garantito un miglioramento nel gioco non avendo come caratteristica principale la verticalizzazione verso le punte. Da qui l'idea di acquistare almeno due centrocampisti. I giocatori che più interessano per la mediana sono Miralem Pjanic del Barcellona e Manuel Locatelli del Sassuolo.

Il primo potrebbe arrivare in prestito per due stagioni dalla società catalana. Il nazionale italiano, autore di due gol nel match contro la Svizzera agli Europei, invece costa almeno almeno 40 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico cash. Oltre a questi potrebbe aggiungersi un ulteriore acquisto, qualora la Juventus dovesse riuscire a cedere Arthur Melo: interesserebbe Saul dell'Atletico Madrid.

Saul possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dalla stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando l'acquisto del centrocampista dell'Atletico Madrid Saul, che ha una valutazione di mercato di almeno 40 milioni di euro.

Attualmente però la società bianconera non avrebbe disponibilità economiche per soddisfare le richieste della società spagnola. Per questo un eventuale investimento sul giocatore arriverebbe solo con una cessione importante o con uno scambio tra le due società. Uno dei giocatori non considerati fondamentali da Allegri per il suo progetto sportivo sembra essere Arthur Melo, che vanta estimatori soprattutto in Italia, infatti piacerebbe al Milan e alla Roma.

Valutato 70 milioni di euro lo scorso Calciomercato estivo, il suo prezzo di mercato è diminuito nell'ultima stagione complice anche la crisi economica. La Juventus però non potrebbe venderlo per meno di 50 milioni di euro perché altrimenti registrerebbe una minusvalenza. Allo stesso tempo non sarà semplice trovare una società in grado di garantire i 5 milioni di euro a stagione che il centrocampista brasiliano guadagna alla Juventus

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato, indipendentemente dalla permanenza di Cristiano Ronaldo.

Se il portoghese dovesse rimanere, potrebbe arrivare un giocatore d'esperienza a prezzo vantaggioso. Il preferito sembra essere Edin Dzeko, che potrebbe lasciare a parametro zero la Roma. Se invece il portoghese venisse ceduto, i preferiti come punta sembrerebbero essere Vlahovic, Griezmann e Gabriel Jesus.