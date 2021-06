Le recenti dichiarazioni di Ramsey dal ritiro della nazionale del Galles potrebbero essere un ulteriore incentivo per la Juventus nel cederlo durante il prossimo Calciomercato estivo. Il centrocampista infatti ha lanciato una frecciatina pesante allo staff tecnico e medico della società bianconera, soprattutto in riferimento al suo recupero ottimale dopo gli infortuni che ha dovuto affrontare nelle due stagioni alla Juventus. La società bianconera starebbe quindi valutando offerte per il giocatore. Secondo indiscrezioni di mercato ci sarebbero almeno tre società interessate all'acquisto del giocatore. Piace a West Ham, Crystal Palace e Arsenal.

In quest'ultimo caso sarebbe un ritorno per Ramsey. Il gallese infatti si è trasferito alla Juventus nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto proprio con l'Arsenal. La società inglese potrebbe offrire circa 15 milioni per il cartellino del centrocampista gallese. Offerta che probabilmente sarebbe accettata dalla società bianconera in quanto andrebbe a registrare una plusvalenza finanziaria e a risparmiare molto sul monte ingaggi.

Ramsey potrebbe trasferirsi all'Arsenal

Secondo la stampa inglese l'Arsenal sarebbe interessata all'acquisto di Ramsey. Il centrocampista gallese difficilmente rimarrà alla Juventus dopo le due stagioni non ideali in bianconero. Gli inglesi potrebbero offrire 15 milioni di euro, con la Juventus che registrerebbe una plusvalenza finanziaria importante in quanto Ramsey è arrivato in bianconero a parametro zero.

La Juventus alleggerirebbe anche il monte ingaggi considerando lo stipendio da sette milioni di euro netti a stagione che guadagna il gallese. L'Arsenal potrebbe acquistare un altro giocatore del campionato italiano. Per la stampa inglese infatti si parla di un interesse concreto anche per Ivan Perisic. Il centrocampista dell'Inter va in scadenza di contratto a giugno 2022.

I nerazzurri lo cederebbero volentieri considerando che è uno dei giocatori che guadagna di più della rosa dell'Inter. Il suo stipendio infatti è di 5 milioni di euro netti a stagione. L'Arsenal potrebbe acquistarlo per circa 8 milioni di euro, che si andrebbe ad aggiungere ai 15 milioni di euro del costo del cartellino di Aaron Ramsey.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere non solo Aaron Ramsey durante il calciomercato estivo, ma anche Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. Il centrale turco potrebbe trasferirsi all'Everton, con la società bianconera che lo valuta circa 40 milioni di euro. Per la punta portoghese invece si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain qualora la società francese dovesse cedere Mbappé.