La Juventus è al lavoro su due fronti: il mercato e la scelta del nuovo amministratore delegato. Per quanto riguarda l'inserimento di un nuovo dirigente si va verso la fumata bianca. Infatti, ieri sera 8 giugno, Maurizio Arrivabene è arrivato a Torino e ha cenato con il vice presidente bianconero Pavel Nedved. L'ex team principal della Ferrari diventerà il nuovo amministratore delegato della Juventus e adesso si attenderebbe solo l'annuncio ufficiale. Dunque, la dirigenza bianconera sta per completarsi, ma nel frattempo Federico Cherubini pensa al mercato e in modo particolare a rendere più forte la squadra di Massimiliano Allegri.

Oltre ai rinforzi la Juventus è al lavoro anche per alcuni rinnovi di contratto e in particolare sono cinque le questioni da risolvere.

La Juventus lavora sui rinnovi contrattuali

In casa Juventus si lavorerà per estendere i contratti di alcuni giocatori. Infatti, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Carlo Pinsoglio e Federico Bernardeschi sono tutti calciatori che sperano di poter estendere il loro rapporto con il club bianconero. Per quanto riguarda il capitano della Juventus si andrebbe verso il prolungamento di un anno e dovrebbe firmare fino al 2022. Anche Carlo Pinsoglio dovrebbe restare a Torino per ricoprire il ruolo di terzo portiere. Mentre per quanto riguarda Juan Cuadrado, presto, dovrebbe arrivare la proposto per rinnovare fino al 2023.

Le situazioni più spinose sembrano essere quelle di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Entrambi sperano di restare alla Juventus. Il numero 10 juventino sembra intenzionato ad accettare la proposta di dieci milioni da parte della Vecchia Signora. Mentre Federico Bernardeschi, con il ritorno di Massimiliano Allegri, spera di rilanciarsi con la maglia della Juventus e questo gli consentirebbe di guadagnarsi magari il rinnovo di contratto.

La Juventus cerca un centrocampista

La Juventus sta mettendo completando il suo puzzle dirigenziale e Maurizio Arrivabene dovrebbe presto ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Il dirigente avrà il compito di fare quadrare i conti e in tempi di pandemia non sarà facilissimo. Per questo motivo, il mercato della Juventus dovrà tenere conto anche del bilancio.

Ma Massimiliano Allegri spera che la dirigenza possa regalargli un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98 però, costerebbe circa 40 milioni, una cifra molto elevata che la Juventus spera di abbassare magari inserendo delle contropartite tecniche e in questo senso il nome giusto potrebbe essere quello di Rovella.