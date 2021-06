La storia d’amore tra Pjanic e il Barcellona sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il giocatore, poco utilizzato da Koeman e spesso criticato da stampa e tifosi, vorrebbe lasciarsi alle spalle il prima possibile l’avventura catalana e cambiare squadra. Juventus e Inter sarebbero interessate ma non sarebbero le uniche. In Inghilterra, infatti, il Chelsea, già un anno fa era sulle tracce del bosniaco e ora potrebbe sceglierlo come vice Jorginho, in modo da dare a Tuchel un alternativa di valore nel cuore del campo.

Juventus e Inter vogliono Pjanic

Miralem Pjanic torna così ad essere un nome importante per il calciomercato internazionale. Il regista, che ora ha 31 anni, l’anno scorso era stato inserito nell’affare Arthur dalla Juventus, scambio che doveva rendere tutti più forti e felici e invece, tirate le somme alla fine della stagione, non ha cambiato di molto le cose in entrambe i club.

Il ritorno di Allegri a Torino potrebbe però far tornare di moda il regista che proprio con il tecnico livornese era stato centro nevralgico della squadra che ha fatto incetta di scudetti. Insomma, l’idea di un ritorno, secondo i rumors che arrivano dalla Spagna, sarebbe da prendere in considerazione. Va però detto che la prima scelta per il centrocampo della Vecchia Signora resterebbe Locatelli, centrocampista centrale del Sassuolo valutato circa 40 milioni e per cui le due società stanno parlando da tempo.

Il ragazzo andrà agli Europei e chissà che durate la rassegna continentale non si possa muovere qualcosa per il suo futuro, tra i corteggiatori ci sarebbe anche Pep Guardiola con il suo Manchester City.

Il ritorno di Pjanic in Italia potrebbe avvenire non solo alla Juventus. Anche l’Inter, infatti, viene iscritta nell'elenco delle società sulle tracce del regista.

Simone Inzaghi, prossimo tecnico nerazzurro, imposta il suo 3-5-2 con un regista nel cuore del campo, a Roma con la Lazio era, per esempio, Lucas Leiva. Nella rosa nerazzurra attualmente c’è Marcelo Brozovic che già aveva i gradi da titolare con Antonio Conte, senza contare che c’è anche Stefano Sensi che può ricoprire quel ruolo.

Per il centrocampista, convocato da Mancini per le prossime sfide della Nazionale, il problema sono però i tanti infortuni. Lo spazio quindi non ci sarebbe, ma le precarie casse dell’Inter non mettono nessuno al sicuro in quanto se dovessero arrivare offerte, verranno valutate, così Pjanic potrebbe tornare di moda.

Al momento, comunque, la Juventus sembra essere in vantaggio, grazie al gradimento del giocatore che vorrebbe tornare a giocare in bianconero per rilanciare una carriera che a Barcellona sta vivendo una tappa decisamente poco brillante.