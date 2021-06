L'inizio dell'Europeo non ha attutito le indiscrezioni di mercato riguardanti il campionato di Serie A. Ci si attende un'estate ricca di trasferimenti, nonostante la poca disponibilità economica delle società. Sarà infatti un mercato condizionato dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Come al solito però non mancano eccezioni, in particolar modo le società inglesi potrebbe investire somme importanti per raggiungere i loro obiettivi di mercato. Altro club pronto a spendere sul mercato è il Paris Saint Germain, che a breve dovrebbe ufficializzare anche l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma.

La società francese potrebbe regalarsi anche Cristiano Ronaldo. In tal caso potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra il portoghese e Mauro Icardi. L'argentino sarebbe considerato il profilo ideale per completare il settore avanzato formato da Morata e Dybala (entrambi dovrebbero essere confermati per la prossima stagione). Se invece Cristiano Ronaldo dovesse rimanere, potrebbe arrivare una punta a prezzo vantaggioso a completare il reparto avanzato bianconero: si parla di Milik o Dzeko.

Se rimane Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare uno fra Dzeko e Milik

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sta lavorando a due strategie di mercato per il settore avanzato. Una in caso di addio di Cristiano Ronaldo, e l'altra nell'eventualità in cui il portoghese dovesse rimanere in bianconero.

Nel primo caso il suo sostituto potrebbe essere Mauro Icardi.

Se invece ci sarà la permanenza del portoghese, la Juventus potrebbe acquistare uno fra Edin Dzeko e Arkadius Milik. Sarebbero evidentemente acquisti a prezzo vantaggioso. Il bosniaco potrebbe lasciare la Roma a parametro zero, con la società di Friedkin che acconsentirebbe ad un rescissione consensuale anticipata (visto il contratto in scadenza a giugno 2022).

La punta classe 1986 sarebbe considerata il profilo ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo, ma anche a Morata e a Dybala. L'altra giocatore che piace alla società bianconera è Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Di certo l'infortunio subito dal classe 1994 durante il ritiro della nazionale della Polonia in vista dell'Europeo non facilita un suo eventuale approdo in bianconero.

La Juventus non starebbe trattando gli acquisti di Depay e Gabriel Jesus

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha voluto parlare anche delle indiscrezioni di mercato in merito ad un interesse concreto della Juventus per Memphis Depay (che arriverebbe a parametro zero) e per Gabriel Jesus. Secondo l'esperto di mercato non sono giocatori seguiti dalla società bianconera, ma sono delle suggestioni di mercato.