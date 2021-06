La Juventus, nel corso del mercato estivo, dovrà cercare un vice di Wojciech Szczesny. Infatti, Gigi Buffon ha lasciato Torino in direzione Parma e adesso i bianconeri dovranno acquistare un secondo portiere. I nomi al vaglio sarebbero molti e Massimiliano Allegri vorrebbe avere un giocatore che possa essere una valida alternativa di Szczesny. Il tecnico livornese per questo ruolo aveva individuato in Mattia Perin l'uomo giusto. Il portiere è rientrato dal prestito al Genoa e adesso sarebbe in cerca di una nuova sistemazione.

Nelle scorse ore, il giornalista Luca Momblano ha spiegato che Perin non farà il vice di Szczesny: "Allegri ha provato a convincerlo, ma Perin ha fatto sapere alla società che non vuole proprio restare".

Dunque, il portiere di Latina dovrebbe lasciare la Juventus per trovare una squadra che gli garantisca una maglia da titolare.

Cuadrado verso il rinnovo

La dirigenza della Juventus, questa estate, avrà un bel da fare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri sarebbero al lavoro per trovare gli uomini giusti da inserire in squadra e in particolare si dovrà lavorare per trovare un vice di Szczesny.

Allegri avrebbe voluto trattenere Perin, ma il ragazzo preferisce ricoprire il ruolo di titolare come ha spiegato Luca Momblano: "La sua volontà è quella di andare a giocare da titolare al Genoa o da qualche altra parte". Il giornalista ha poi aggiunto che la Juventus potrebbero virare su altri profili: "Per il ruolo di secondo portiere, i bianconeri potrebbero virare su uno come Sirigu o Mirante".

Ma Luca Momblano non si è soffermato solo sulla questione del portiere, ma ha rivelato anche che Juan Cuadrado è vicino al rinnovo: "Mi risulta che sia stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di un’altra stagione". Insomma, Cuadrado potrebbe prolungare il suo rapporto con i bianconeri fino al 2023.

Scambio difficile con la Lazio

La Juventus, oltre a cercare un vice Szczesny, dovrà cercare di rinforzare il centrocampo. Uno dei giocatori che piacerebbe - e non poco - ai bianconeri è Milinkovic-Savic, ma arrivare al serbo non sarebbe così semplice. La Juventus, però, potrebbe proporre uno scambio alla Lazio che vedrebbe coinvolti Arthur e proprio Milinkovic- Savic.

Il brasiliano non sarebbe centrale nel progetto di Massimiliano Allegri e per questo motivo i bianconeri starebbero cercando una soluzione per piazzare il giocatore. Ma non sarà facile trovare una squadra per Arthur, poiché guadagna 5 milioni più 2 di bonus. Questo sarebbe l'intoppo maggiore, anche in un'eventuale scambio con Milinkovic-Savic. Insomma, non resta che attendere di capire se Arthur resterà alla Juventus oppure no.