In questi giorni, si parla molto del futuro dei giocatori della Juventus. Infatti, con l'arrivo di Massimiliano Allegri le strategie dei bianconeri sul mercato potrebbero cambiare. Il tecnico livornese avrà maggiori poteri rispetto al passato e la sua parola sarà determinante per capire chi potrà restare e chi no. L'unico giocatore che sarà libero di scegliere il suo destino è Cristiano Ronaldo. Infatti, sarà il solo CR7 ad avere la parola finale su una sua permanenza alla Juventus oppure no. Nella giornata di ieri 29 maggio, però, è stata Georgina Rodriguez ad esprimersi suo futuro di Cristiano Ronaldo.

La bella compagna di CR7 si trovava a Jaca e ha risposto così alla domanda di un tifoso: "Cristiano resta alla Juventus o va via? Resta". Ovviamente le parole di Georgina Rodriguez hanno fatto molto piacere al popolo bianconero che vorrebbe continuare a godersi le prodezze di CR7.

Parla Georgina

Georgina Rodriguez, in questi giorni, si trova a Jaca dove sta girando per Netflix la serie sulla sua vita. La bella modella, sabato 29 maggio, si trovava a passeggio per le vie della cittadina spagnola e un tifoso di Cristiano Ronaldo ha deciso di porle la domanda che tutti in questo momento si fanno, ovvero se CR7 resterà oppure no a Torino. Georgina avrebbe potuto anche non rispondere visto che il fan del portoghese era alle sue spalle e invece la Rodriguez si è girata per confermare che il fenomeno di Madeira resterà alla Juventus.

Dunque, adesso non resta che attendere di capire se le cose cambieranno oppure se la decisione del numero 7 juventino è definitiva. Ronaldo, se dovesse restare alla Juventus, ritroverebbe Massimiliano Allegri e la speranza di entrambi è quella di riuscire a fare un percorso europeo migliore rispetto a quello delle ultime due stagioni.

Da capire il futuro di Dybala

Dunque, se il futuro di Cristiano Ronaldo sarà alla Juventus, come ha spiegato Georgina Rodriguez, l'attacco della Juventus potrebbe ripartire proprio da CR7. A quel punto resta da capire quali saranno i destini di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Il primo è in scadenza di contratto nel 2022 e al momento non si è trovato un accordo con il rinnovo.

Anche in questo caso la decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dirà la sua pure sul futuro di Morata. Lo spagnolo potrebbe restare ancora un anno alla Juventus e il club bianconero avrebbe l'intenzione di prolungare il prestito del suo numero 9. La sensazione, però, è che Massimiliano Allegri voglia anche un'altra punta visto che spesso nella passata stagione la Juventus si è ritrovata con pochi elementi nel reparto offensivo è questo è stato sicuramente un problema per l'ex tecnico Pirlo.