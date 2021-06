Nella giornata del 1° luglio riaprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di Calciomercato. Dopo un solo anno trascorso in Serie A, la dirigenza del Crotone pare pronta a rifondare la squadra, inserendo tanti giovani promettenti nella rosa della squadra che affronterà il torneo cadetto.

Dopo l'arrivo a titolo definitivo del difensore centrare Davide Mondonico, il presidente Gianni Vrenna avrebbe praticamente chiuso l'accordo con la Pro Vercelli per l'estremo difensore Gianluca Saro. Tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello del centrocampista Bogdan Jocic dell'Hellas Verona.

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo pare che il Crotone abbia individuato in Ernesto Torregrossa e Andrea La Mantia due nomi per ricostruire l'attacco.

Crotone, attaccanti nel mirino

Arrivato in Calabria nel torneo cadetto 2013-2014, l'attaccante Ernesto Torregrossa era riuscito a trascinare il Crotone a una salvezza tranquilla. Il classe 1992 è mancino, forte fisicamente e dotato di buona rapidità. Nella sua unica annata in rossoblù è riuscito a collezionare 35 presenze realizzando 8 reti. Di proprietà della Sampdoria, l'attaccante ha vestito in questi ultimi tre anni (tra Serie A e Serie B) la maglia del Brescia segnando ben 39 reti complessive.

L'altro attaccante che potrebbe far comodo al nuovo tecnico crotonese Francesco Modesto sarebbe Andrea La Mantia che nell'ultima stagione si è reso protagonista di un buon torneo con la maglia dell'Empoli, conquistando la promozione in Serie A, ma che attualmente non sembrerebbe rientrare nei piani del club toscano.

Un rinforzo per il centrocampo

Tra i profili che potrebbero interessare gli squali ci sarebbe quello del centrocampista classe 2001 Bogdan Jocic, elemento del settore della Primavera dell'Hellas Verona. Il Crotone avrebbe chiesto informazioni al club scaligero, su di lui ci sarebbe da registrare pure il gradimento del Frosinone.

Sempre in mezzo al campo i calabresi potrebbero accogliere nella rosa della nuova stagione il rientrante Jean Lambert Evan's, calciatore prestato nella finestra di mercato invernale al Livorno dopo una prima parte di stagione, sempre in prestito, al Catanzaro.

Crotone, Cordaz ai saluti

Nella giornata di venerdì 25 giugno la dirigenza e i tifosi hanno salutato il capitano Alex Cordaz, passato ufficialmente all'Inter.

Dopo aver difeso la porta per sette anni le strade dell'estremo difensore e la società rossoblù si sono divise con una promessa: il ritorno in Calabria a fine carriera. Per il portiere nativo di Vittorio Veneto ci sarebbe la proposta di entrare in futuro a far parte dello staff della società rossoblù.

Per sostituire fra i pali l'ormai ex capitano, la dirigenza calabrese avrebbe sondato il terreno con il Genoa per Andrea Paleari. Altri profili graditi sarebbero inoltre quelli di Wladimiro Falcone della Sampdoria e Guglielmo Vicario del Cagliari.