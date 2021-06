La Juventus nelle prossime settimane dovrà rinunciare a molti dei suoi giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tra i calciatori che prenderanno parte all'Europeo c'è Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino sarà il Capitano della nazionale italiana e questo è sicuramente un grande orgoglio per il popolo bianconero. Ma, in queste ore i tifosi della Juventus, sono parecchio arrabbiati per la battuta che Paolo Bonolis ha rivolto proprio a Giorgio Chiellini. Il conduttore, ospite di Amadeus nel corso di "Notte azzurra" si è lasciato sfuggire una battuta nei confronti del Capitano della Juventus e della nazionale: "Chiellini respinge di testa e si butta come se ci fosse uno sparo dalle tribune.

In Italia può accadere, all’estero umm non so".

Una battuta poco gradita dai tifosi della Juventus

Paolo Bonolis è un grande tifoso dell'Inter e spesso interviene in vari programmi per parlare di calcio. Inoltre, il conduttore, nei suoi interventi calcistici non risparmia aspre critiche alla Juventus. Le parole di Bonolis contro la Vecchia Signora fanno spesso arrabbiare i tifosi bianconeri e anche l'episodio andato in scena nelle ultime ore è un nuovo capitolo di questa querelle. Il conduttore, ospite su Rai 1 di un evento dedicato alla nazionale, ha trovato il modo per pizzicare ancora una volta la Juventus. Bonolis, nel suo sketch, si è rivolto a Chiellini sottolineando che spesso il difensore accentua degli interventi, cosa che a suo dire in Italia gli è permessa.

Questa battuta ha scatenato l'ira dei tifosi bianconeri che sui social si sono scatenati contro il conduttore. Per i sostenitori juventini Bonolis poteva evitare di rivolgere la sua frecciata alla Juventus, visto che in quell'occasione si stava parlando solo ed esclusivamente della nazionale.

Chiellini verso il rinnovo

Giorgio Chiellini, in queste ore, è al centro della polemica scaturita in seguito alla battuta rivoltagli da Paolo Bonolis durante "Notte azzurra".

Il difensore della Juventus ha sorriso alla battuta del conduttore anche perché la sua concentrazione adesso è rivolta verso gli europei che inizieranno l'11 giugno. Dopodiché, Chiellini dovrà pensare al suo futuro, visto che il suo contratto con la Juventus è in scadenza. Fino a qualche settimana fa, una sua permanenza in bianconero sembrava difficile, ma con il ritorno di Massimiliano Allegri le cose sarebbero cambiate.

Chiellini potrebbe restare alla Juventus rinnovando per un altro anno. In ogni caso se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni, visto che Allegri vedrà Nedved e Cherubini per fare il punto sulle strategie di mercato per la stagione 2021/22.