La Juventus nelle prossime settimane è attesa da un lavoro importante in tema calciomercato. Tante situazioni da risolvere, in primis quella riguardante le cessioni. La società bianconera vorrebbe infatti realizzare alcune plusvalenze finanziarie per attutire il debito societario registrato nelle ultime due stagioni a causa dell'emergenza coronavirus. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Merih Demiral, che ha mercato in Inghilterra. Piace infatti all'Everton, alla ricerca di un centrale. Sul mercato della Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Luca Momblano, sottolineando come la società bianconera starebbe valutando la permanenza di Mattia De Sciglio.

Da parte del terzino però non ci sarebbe la volontà di rimanere in bianconero. Il Lione (squadra in cui ha giocato in prestito nella stagione 2020-2021) non sarebbe intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo. Per questo potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Secondo il giornalista, De Sciglio ha dato mandato ai suoi agenti di valutare un'offerta di società inglesi. Ha poi aggiunto che, oltre a Demiral, potrebbe partire anche Rugani. Infine ha dichiarato che il Paris Saint Germain non è interessato a Arthur Melo.

Momblano su Demiral, Rugani e Arthur Melo

"Anche se vende Demiral, la Juventus non tiene Rugani". Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento alle possibili trattative di mercato riguardanti la società bianconera.

Secondo il giornalista sportivo, il centrale toscano dovrebbe comunque lasciare Torino, indipendentemente dalla permanenza o meno del nazionale turco. Per Rugani si è parlato in questi giorni di un suo possibile trasferimento alla Fiorentina come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Milenkovic. Momblano ha poi parlato anche di Arthur Melo, sottolineando come il Paris Saint Germain cerchi un altro profilo per il suo centrocampo.

Il giornalista sportivo ha infatti dichiarato: "Il club francese mi ha smentito qualsiasi tipo d'interesse per Arthur Melo". Il Paris Saint Germain infatti la prossima stagione dovrebbe giocare con due mediani di quantità davanti alla difesa, con Verratti in un posizione più avanzata, quasi da trequartista. Per questo Arthur Melo non interesserebbe ai francesi.

Momblano ha poi aggiunto che il brasiliano non è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri.

Il mercato della Juventus

Intanto la Juventus è al lavoro per l'acquisto di una punta. Il preferito sembra essere Gabriel Jesus, indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Il giocatore brasiliano del Manchester City potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.