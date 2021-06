La Juventus in estate potrebbe di nuovo utilizzare gli scambi di mercato per l'acquisto e la cessione di alcuni giocatori. Con la poca disponibilità economica dovuta all'emergenza coronavirus, la società bianconera potrebbe quindi attutire l'esborso in cash cercando di raggiungere gli obiettivi di mercato tramite questa formula di trasferimento. Allo stesso tempo, in questo modo, potrebbe registrare delle plusvalenze finanziarie, utili per il bilancio d'esercizio.

Si è parlato in questi giorni di Cristiano Ronaldo come uno dei giocatori che potrebbero rientrare in uno scambio di mercato.

Per il portoghese le indiscrezioni confermano un possibile scambio con Mauro Icardi del Paris Saint Germain o con Paul Pogba del Manchester United.

A smentire soprattutto l'ultima ipotesi è stata però la stampa inglese, secondo la quale nello trattativa di mercato, secondo la quale nella trattativa per il centrocampista francese potrebbe essere inserito un altro giocatore della Juventus: non Cristiano Ronaldo, ma invece Paulo Dybala.

Possibile scambio di mercato Dybala-Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra Paul Pogba potrebbe ritornare alla Juventus in uno scambio di mercato che porterebbe Paulo Dybala al Manchester United. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, considerando che entrambi i giocatori hanno più o meno la stessa valutazione di mercato. Il loro prezzo infatti è di circa 60 milioni di euro.

Sarebbe una trattativa che potrebbe essere utile sia al Manchester United che alla Juventus. Gli inglesi avrebbero la punta di qualità da affiancare ai vari Cavani, Rashford, Martial e Greenwood. La società bianconera, invece, rinforzerebbe in maniera importante il centrocampo sia in fisicità che in qualità. D'altronde nell'ultima stagione le principali problematiche della squadra bianconera hanno riguardato proprio l'assenza di qualità sulla mediana.

Il resto del mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato lanciata dalla stampa inglese sullo scambio fra Paulo Dybala e Paul Pogba non trova conferme fra la stampa sportiva italiana.

L'argentino infatti sarebbe considerato un giocatore importante dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, quindi Dybala dovrebbe giocare con Morata nella nuova Juventus 2021-2022.

Pare più probabile quindi che a partire non sia Dybala ma Cristiano Ronaldo. Anche se sarà necessario il rinnovo di contratto alla punta argentina per rimanere alla Juventus, in modo da non perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun dovrebbe incontrare la società bianconera nelle prossime settimane. La Juventus sarebbe pronta a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2026.