Massimiliano Allegri torna alla Juventus e lo fa con un contratto da 9 milioni a stagione, un ingaggio alto per un progetto a lunga gittata. Il tecnico ha firmato per quattro anni e sembra che potrà avere maggiore voce in capitolo in sede di mercato.

Le scelta saranno ovviamente condivise con la società e i piani sarebbero già sul tavolo della dirigenza. Tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo che pesa molto sul monte stipendio con il suo ingaggio da 30 milioni di euro a stagione.

Allegri ha scelto: Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus

Per il nuovo allenatore il fenomeno portoghese sarebbe sacrificabile.

Le doti tecniche non si discutono, ma il bilancio ha bisogno di essere ricalibrato a causa della pandemia. Così il contratto di CR7 sembra essere diventato troppo oneroso. L’addio sarebbe quindi una possibilità, ma bisognerà trovare un acquirente e Jorge Mendes, potente agente del lusitano, starebbe già vagliando alcune opzione.

La prima sarebbe quella di un ritorno al Manchester United, il sogno della Juve sarebbe quello di intavolare una trattativa con Paul Pogba, ma lo scenario sembra abbastanza difficile. Per Ronaldo non è da escludere anche la via che porta al Paris Saint Germain e qui potrebbe tornare in gioco Mauro Icardi, vecchio pallino dei bianconeri.

Paulo Dybala più vicino alla permanenza

Situazione in via di cambiamento anche per Paulo Dybala. Dai colloqui con la dirigenza sembra che Allegri abbia deciso di puntare forte sull’argentino per la prossima stagione. La Joya a Torino sta bene, anche se lo scenario sul rinnovo di contratto non sarebbe cambiata più di tanto nelle ultime settimane.

Il rinnovo ancora non c’è, la scadenza nel 2022 impone una scelta chiara e netta fin da subito perché c’è il rischio che l’attaccante si svincoli. Toccherà ad Allegri far sentire importante Dybala, poi, se dovesse partire Cristiano Ronaldo, la disponibilità alla voce stipendi sarebbe decisamente più alta per mettere sul tavolo un’offerta con contorni economici diversi per cercare di convincere il giocatore a prolungare l'intesa.

Infine c’è il mercato in entrate. La Juventus ha da tempo nel mirino Manuel Locatelli del Sassuolo, i rapporti con i neroverdi sono ottimi, il costo del cartellino è alto, ma la trattativa sarebbe sempre in piedi. Poi c’è la questione Gianluigi Donnarumma scaricato dal Milan, che ieri ha ufficializzato l'acquisto di Mike Maignan, e in cerca di una nuova destinazione. L’occasione di acquistarlo a zero è ghiotta, ma attenzione al Barcellona che sarebbe sulle tracce del portiere della Nazionale. Sue entrambi i colpi in entrata Allegri avrebbe dato parer positivo.