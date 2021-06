La Juventus ha nelle sue fila molti giocatori appetibili sul mercato: uno di questi sarebbe Merih Demiral. Il difensore turco sarebbe in uscita e i bianconeri per lui avrebbero ricevuto diverse richieste. Una di queste sarebbe arrivata da Roma. I giallorossi avrebbero manifestato il loro interesse per il difensore turco, ma la Juventus avrebbe chiesto 40 milioni. Ma quella della Roma non sarebbe l'unica richiesta italiana per Demiral. Infatti, il numero 28 juventino piacerebbe anche all'Atalanta: le due squadre potrebbero decidere di mettere in piedi uno scambio tra Demiral e Gosens.

La Juventus sarebbe interessata a Gosens

La Juventus, in questa sessione di mercato, potrebbe cercare un esterno capace di alternarsi con Alex Sandro, Danilo e Juan Cuadrado. Uno dei giocatori che sarebbero finiti nel mirino dei bianconeri sarebbe Gosens. Il tedesco potrebbe essere il profilo giusto da regalare a Massimiliano Allegri. Ma il prezzo del suo cartellino sarebbe elevato. Per questo motivo, la Juventus potrebbe proporre all'Atalanta uno scambio con Demiral. Quest'ultimo piacerebbe e non poco a Gasperini perciò attenzione a questa possibilità. La Juventus, così come molte squadre, cercherà soprattutto di fare degli scambi vista la crisi economica. Adesso non resta che attendere le prossime settimane per capire se davvero la Juventus e l'Atalanta metteranno in piedi lo scambio Demiral - Gosens o se il difensore turco prenderà altre strade.

Su di lui ci sarebbe la Roma ma la richiesta dei bianconeri avrebbe spaventato i giallorossi. La Juventus vorrebbe 40 milioni cash e non accetterebbe contropartite tecniche.

Questione secondo portiere

La Juventus, per la prossima stagione, dovrà cercare anche un vice Szczesny. Infatti, il portiere polacco nonostante i tanti errori commessi nella scorsa annata si è guadagnato la conferma visto che Massimiliano Allegri si fiderebbe di lui.

Però, adesso la Juventus dovrà cercargli un vice dopo la partenza di Gigi Buffon. I bianconeri starebbero pensando di tenere Mattia Perin che rientrerà dal prestito al Genoa. Il portiere di Latina ha già ricoperto questo ruolo proprio nell'ultima stagione in bianconero di Allegri. La Juventus, infatti, sarebbe disposta a tenere Perin.

Le intenzioni del club sarebbero chiare l'estremo difensore non partirà in prestito ma verrà eventualmente ceduto solo a titolo definitivo. Qualora dovesse arrivare una proposta adeguata a quel punto Perin potrebbe lasciare Torino, a quel punto, però, Cherubini dovrebbe cercare un nuovo portiere e il nome che stuzzicherebbe di più è quello di Emil Audero. Anche per lui eventualmente si tratterebbe di un ritorno visto che il portiere ha fatto il settore giovanile proprio alla Juventus.