La Juventus, in queste settimane, cercherà di rendere la sua squadra ancora più forte. Le indicazioni di Massimiliano Allegri agli uomini mercato sarebbero state chiare e il tecnico avrebbe già detto chi sarebbero i giocatori da confermare. Tra i calciatori che rischierebbero la cessione ci sarebbe Arthur. Il brasiliano potrebbe non avere le caratteristiche giuste per giocare al servizio di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di inserirlo in qualche scambio di mercato. I bianconeri potrebbero decidere di proporlo alla Lazio in cambio di Sergej Milinkovic Savic.

Arthur in bilico

Arthur è arrivato circa un anno fa alla Juventus in uno scambio con Miralem Pjanic. Adesso il brasiliano sarebbe in bilico e la sua permanenza a Torino sarebbe tutt'altro che scontata. Ma il club bianconero non può permettersi una minusvalenza. Perciò l'unica strada percorribile per cedere Arthur sarebbe quella di mettere in piedi uno scambio. La prima idea sarebbe quella di provare a scambiarlo con Milinkovic Savic. Infatti, la Lazio da qualche settimana è allenata da Maurizio Sarri e il tecnico toscano apprezzerebbe Arthur. Dunque, la Juventus potrebbe tentare questa via, ma ci sarebbe anche un piano b. Ovvero i bianconeri potrebbero contattare il Paris Saint Germain e chiedere uno scambio tra il centrocampista ex Barcellona e Mauro Icardi.

Infatti, la Juventus cercherebbe un nuovo attaccante a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo e l'argentino potrebbe essere una buona opportunità. Adesso non resta che attendere di capire se davvero Arthur potrà essere ceduto o se alla fine resterà e cercherà di convincere Allegri a dargli una chance.

Il punto su Locatelli

Uno dei giocatori che in queste settimane è stato accostato con maggiore forza alla Juventus è Manuel Locatelli. I bianconeri per lui avrebbero rotto gli indugi visto che ne avrebbero già parlato con il Sassuolo, ma le parti si dovrebbero rivedere la prossima settimana. Il primo summit sarebbe servito alla Juventus più che altro per manifestare il suo interesse verso il ragazzo classe 98.

Le due società non sarebbero entrate nei dettagli delle cifre anche per la richiesta del Sassuolo per Locatelli è ben nota ed è di 40 milioni. La Juventus e il club neroverde, però, avrebbero parlato di alcuni giovani come Nicolò Fagioli, Felix Correia e Radu Dragusin. Questi tra ragazzi potrebbero interessare al Sassuolo a prescindere dalla questione Locatelli. Adesso le parti dovranno rivedersi e la prossima settimana sarebbe fissato un nuovo summit anche se la Juventus dovrà fare molta attenzione alla concorrenza estera.