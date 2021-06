La Juventus è stata protagonista di una stagione 2020-2021 non ideale dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. La conquista della Supercoppa italiana e quella della Coppa Italia non hanno attutito la delusione dovuta al quarto posto in campionato e soprattutto all'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Non è un caso sia arrivato l'esonero di Andrea Pirlo e, allo stesso tempo, sia ritornato Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus. Proprio il tecnico toscano avrà un peso decisionale importante nella società bianconera anche in merito al mercato che dovrà portare avanti la società.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri avrebbe preteso il prolungamento del contratto di Juan Cuadrado, in scadenza a giugno 2022. Il colombiano è considerato un elemento importante dal tecnico toscano della sua nuova Juventus. La società bianconera si sarebbe già mossa con l'agente sportivo di Cuadrado e sarebbe in via di definizione il prolungamento del contratto fino a giugno 2023.

Cuadrado dovrebbe prolungare il suo contratto fino a giugno 2023

16 assist e tante prestazioni importanti. Questa la stagione 2020-2021 di Juan Cuadrado, che in un'annata difficile per la Juventus è stato uno dei migliori della squadra bianconera. Il colombiano è risultato decisivo in molti match, basti pensare al suo apporto nella Supercoppa italiana e soprattutto alla vittoria in campionato contro l'Inter per 3 a 2.

Il colombiano nel match dell'Allianz Stadium realizzò infatti due gol, uno con un grande tiro, l'altro su rigore. Cuadrado è considerato un elemento importante per la Juventus non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. D'altronde è dal 2015 che è alla Juventus e ne è diventato uno dei riferimenti. La società bianconera dovrebbe quindi prolungargli il contratto fino a giugno 2023, probabilmente confermandogli l'attuale stipendio.

Il mercato della Juventus

La Juventus nelle prossime settimane dovrebbe prolungare anche il contratto di Giorgio Chiellini. Il capitano infatti dovrebbe firmare fino a giugno 2022. Oltre a lui dovrebbe rinnovare l'intesa contrattuale Carlo Pinsoglio, che quindi dovrebbe rimanere il terzo portiere della squadra bianconera. Dubbi invece sulla riconferma di Bernardeschi, in scadenza a giugno 2022.

Molto dipenderà anche da come riuscirà ad incidere il centrocampista all'Europeo con la nazionale italiana. Più difficile la situazione contrattuale di Paulo Dybala. Nelle ultime ore però si parla di una volontà della Juventus di riconfermarlo. La società bianconera sarebbe pronta ad offrirgli un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.