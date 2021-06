La dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri, nella giornata di oggi 3 giugno si sono ritrovati alla Continassa per programmare il prossimo mercato.

La società bianconera deve risolvere alcuni casi "spinosi". Il primo riguarda la porta, visto che la dirigenza vorrebbe arrivare a Gianluigi Donnarumma, ma prima bisognerà cedere Wojciech Szczesny. Per il portiere polacco non ci sarebbero grandi offerte, per questo motivo la Juventus starebbe pensando di fare uno scambio di mercato con la Roma. I bianconeri potrebbero cedere ai giallorossi Szczesny in cambio di Florenzi.

Quest'ultimo rientrerà nella capitale dopo il prestito al Paris Saint-Germain, ma non dovrebbe restare a Roma, pertanto starebbe valutando nuove destinazioni.

Un altro "caso" da risolvere in casa Juventus è quello di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino andrà in scadenza di contratto nel 2022. Stando a quanto riportano alcune testate che seguono da vicino le vicende bianconere, all'argentino non sarebbe arrivato al momento nessun rilancio da parte del club e la trattativa sarebbe in standby.

La Juventus progetta il futuro

La Juventus, in queste ore, sta delineando il futuro: Massimiliano Allegri e la società si stanno confrontando sui giocatori che potranno rimanere e quelli che invece dovranno partire.

Uno dei calciatori in bilico sarebbe Wojciech Szczesny, visto che i bianconeri vorrebbero cogliere l'occasione di poter arrivare a parametro zero a Gigio Donnarumma. Ma se il portiere polacco non lascerà Torino difficilmente la Juventus riuscirà a chiedere per il giocatore italiano classe 99. La soluzione giusta per Szczesny potrebbe essere in Italia: potrebbe tornare a Roma, su di lui ci sarebbero anche alcuni club di Premier League.

Mentre per quanto riguarda Dybala non ci sarebbero novità: la Juventus non gli avrebbe presentato nessun offerta da 10 milioni più bonus. Una sua partenza non sarebbe quindi da escludere.

Allegri ritroverà 10 giocatori che ha già allenato

Massimiliano Allegri, in questa sua seconda avventura alla Juventus, ritroverà ben 10 giocatori che ha già allenato, anche se alcuni di essi non sono certi di una riconferma.

In ogni caso, al momento, i calciatori in rosa che sono stati già allenati da Allegri sono Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur, Dybala e Cristiano Ronaldo. Alcuni di essi potrebbero essere confermati dal tecnico che vorrebbe rivalorizzarli.

In particolare Alex Sandro e soprattutto Bernardeschi nelle ultime due stagioni non hanno brillato, ma entrambi sotto la precedente gestione Allegri hanno reso al meglio, perciò potrebbero essere riconfermati.