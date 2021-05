La Juventus, in questi giorni, ha dato il via a una rivoluzione. Infatti, nella giornata di ieri, il club bianconero ha comunicato l'addio di Fabio Paratici e il suo posto dovrebbe essere preso da Federico Cherubini, anche se ancora non è arrivata l'ufficialità. Dopo aver cambiato il quadro dirigenziale, la Juventus ha messo a segno un'altra mossa importante e ha scelto il suo nuovo allenatore che sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese tornerà in bianconero dopo due anni e mezzo e si legherà alla vecchia signora per i prossimi 4 anni. Nelle prossime ore, arriverà anche l'annuncio dell'esonero di Andrea Pirlo che lascerà la squadra dopo un solo anno.

La Juventus ritrova Allegri

La Juventus e Massimiliano Allegri si sono ritrovati dopo due anni e mezzo. Il tecnico livornese era stato cercato da diversi club e in particolare dal Real Madrid e dall'Inter. Ma Allegri ha scelto di tornare alla Juventus per il forte legame che ha con la società. Dunque, il tecnico livornese ha detto no per la seconda volta al Real Madrid. Adesso Allegri avrà più poteri decisionali e dovrà capire come muoversi sul mercato per rinforzare la squadra. Il tecnico livornese in bianconero percepirà 9 milioni all'anno.

La Juventus pensa anche al mercato

La Juventus, adesso, ha messo a posto i tasselli più importanti ridisegnando i quadri e scegliendo il nuovo allenatore.

Adesso Massimiliano Allegri dovrà fare scelte importanti per quanto riguarda la rosa. Uno dei nomi accostati alla Juventus è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere lascerà il Milan a parametro zero e i bianconeri potrebbero fare di tutto per arrivare a lui. Ma prima la Juventus dovrà cedere Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, in questa stagione, non ha dato le giuste garanzie e spesso ha fatto diversi errori che sono costati molto in termini di risultati.

Per questo motivo Donnarumma potrebbe rappresentare una grande occasione per la Juventus.

Nella serata di ieri, il portiere del Milan ha condiviso una foto nelle sue Instagram Stories che lo ritrae insieme a Federico Bernardeschi. In molti hanno visto in questo scatto un indizio di mercato visto che Donnarumma si è fatto immortalare con un giocatore della Juventus.

Sul portiere, però, ci sarebbe anche il Barcellona che avrebbe lo stesso problema del club bianconero e prima deve cedere Ter Stegen. Dunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi e la scelta definitiva spetterà solo a Donnarumma. Anche Roberto Mancini spera che la situazione del suo portiere si risolva in fretta visto che l'Italia non vuole distrazioni di mercato in vista dell'inizio dell'Europeo.