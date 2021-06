Inizia a decollare il mercato estivo del Crotone che nelle ultime ore ha ufficializzato l'arrivo del primo acquisto, il difensore Davide Mondonico giunto dall'Albinoleffe. In uscita gli squali hanno salutato Vladimir Golemic, in scadenza di contratto, passato al club dell'Arabia Suadita dell'Al-Hazem e potrebbero cedere anche gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Sul talento brasiliano si sarebbe fatta avanti la Sampdoria, squadra che per soddisfare le richieste dei calabresi potrebbe offrire contropartite tecniche.

Crotone, Messias in uscita

Se nei giorni scorsi a puntare forte su Junior Messias è stato il Torino, con la conferma giunta da parte del Direttore Sportivo calabrese Giuseppe Ursino, nelle ultime ore a provare a sondare il terreno per il calciatore brasiliano sarebbe stata la Sampdoria. La squadra blucerchiata starebbe valutando la possibilità di inserire, come parziale contropartita, il cartellino dell'attaccante Federico Bonazzoli, calciatore nell'ultima stagione in prestito al Torino e già ricercato dagli squali nella sessione di mercato invernale. Un profilo interessante, già seguito dal club calabrese, il quale però vorrebbe monetizzare al massimo la cessione per avere un tesoretto utile da spendere per l'allestimento della rosa della squadra del torneo 2021-2022.

Crotone, richieste per Zanellato

Un calciatore che potrebbe partire in caso della giusta offerta sarebbe anche il centrocampista Niccolò Zanellato. Da quattro stagioni in Calabria, il calciatore potrebbe affrontare ora una nuova esperienza indossando la maglia di un'altra squadra. Su di lui ci sarebbe da registrare il gradimento di Lecce e Monza, ma di recente anche l'Empoli avrebbe richiesto informazioni.

Il Crotone valuterebbe il suo cartellino attorno agli 1,5 milioni di euro, costo che potrebbe accrescere in caso di un'asta tra più formazioni. Nei giorni scorsi erano stati registrati anche gli interessamenti di Udinese e Salernitana.

Le altre operazioni

Sul fronte degli acquisti l'attenzione degli squali si sarebbe soffermata sul profilo della mezzala Riccardo Calcagni, calciatore in forza al Metelica in Serie C, ma corteggiato anche dal Pordenone.

A ritornare in Calabria per fine prestito dovrebbero essere inoltre i giovani Augustus Kargbo dalla Reggiana, Zak Ruggiero dalla Pro Sesto e Jeal Lambert Evan's dal Livorno. Non ritornerà invece il centrocampista Giovanni Crociata dall'Empoli. Il calciatore, ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei toscani, sarà riscattato come da comune accordo stipulato nel mercato di gennaio.