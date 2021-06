Si sta entrando nel vivo del calciomercato estivo e le squadre si stanno muovendo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. La Juventus deve capire cosa farà Cristiano Ronaldo dalla sua permanenza o meno dipende il mercato. Se dovesse partire, i nomi per sostituire il portoghese sarebbero quelli di Icardi, Dzeko, Milik e Gabrel Jesus.

Juventus, Allegri vorrebbe Locatelli come primo rinforzo per il centrocampo

Massimiliano Allegri è diventato da poco il nuovo allenatore della Juventus e sta iniziando a pianificare la nuova rosa per la prossima stagione.

Sul suo taccuino vi sono diversi nomi per cercare di colmare le lacune, soprattutto a centrocampo, il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. Il primo obiettivo si chiama Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo è stato da sempre un pallino della Juventus e Allegri vorrebbe accelerare subito la trattativa per averlo a disposizione. Un altro nome che si sta facendo in questi giorni è quello di Rodrigo De Paul dell'Udinese, ma su di lui ci sarebbe la forte concorrenza dell'Inter.

Per la difesa, da valutare la situazione relativa a Demiral, se dovesse arrivare un offerta importante, il giocatore potrebbe essere ceduto. Chiellini invece rinnoverà per un altro anno proprio grazie all'arrivo di Allegri.

A centrocampo gli indiziati a partire sono Rabiot, Ramsey e Bentancur.

Juventus, tutto dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo

Tutto però dipenderà da cosa farà Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse andare via, allora cambierebbero gli scenari. La Juventus avrebbe già individuato i possibili sostituti in attacco e i primi nomi sarebbero quelli di Icardi, Dzeko, Milik e, per ultimo, Gabriel Jesus.

Il Manchester City avrebbe aperto ad una possibile cessione dell' attaccante brasiliano e non è da escludere che potrebbero esserci importanti novità nei prossimi giorni. Con l'eventuale partenza di Ronaldo, tutto cadrebbe nei piedi di Paulo Dybala, diventerà lui il punto di riferimento in casa Juventus. L' attaccante argentino così prenderebbe in mano l'attacco, diventando la pedina fondamentale da cui dipenderà tutto il gioco offensivo.

Oltre a Icardi, si starebbe valutando anche il possibile ritorno di Moise Kean, da sempre un giocatore che piace ad Allegri

Szczesny, dato l'approdo quasi sicuro di Donnarumma al Psg, sarà ancora il portiere titolare della Juventus in vista della prossima stagione. Allegri infatti sarebbe stato scettico su una sua possibile cessione. Per il centrocampo infine resta ancora viva l'ipotesi Paul Pogba, il centrocampista francese verrebbe subito a Torino come alternativa. C'è infine anche la pista che potrebbe portare a Pjanic, lui non avrebbe nessun problema a tornare.