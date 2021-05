La Juventus la prossima stagione potrebbe rivoluzionare la rosa, sia per motivi economici che anagrafici. Si cercherà infatti di diminuire sempre di più l'età media della squadra. Lascerà la società bianconera Gianluigi Buffon, con il portiere che ha ufficializzato l'addio nei giorni scorsi. Anche Chiellini non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021, così come è probabile che in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League, Cristiano Ronaldo possa lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, lo Sporting Lisbona starebbe pensando di ingaggiare per la prossima stagione sia Cristiano Ronaldo che Buffon.

Il portiere avrebbe la possibilità di giocare titolare, allo stesso tempo avrebbe l'occasione di disputare la Champions League, dato che lo Sporting Lisbona ha vinto di recente il campionato portoghese.

Cristiano Ronaldo e Buffon possibili rinforzi dello Sporting Lisbona

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, lo Sporting Lisbona starebbe pensando di acquistare sia Cristiano Ronaldo che Gianluigi Buffon per la prossima stagione. Sarebbero due colpi importanti per una squadra che la prossima stagione sarà impegnata in Champions League. Tale indiscrezione è stata però in parte smentita di recente dall'agente sportivo della punta Jorge Mendes, il quale ha dichiarato che il futuro professionale di Cristiano Ronaldo non sarà in Portogallo, almeno nell'immediato.

A quanto sembra quindi la punta vorrebbe confrontarsi ancora in un club che ambiscono a traguardi importanti, ovvero la vittoria della Champions League. Per quanto riguarda Buffon, la possibilità potrebbe rimanere concreta, anche perché il giocatore ha dichiarato che è alla ricerca di un progetto sportivo stimolante.

Il mercato della Juventus

Ritornando sulle cessioni, potrebbero dire definitivamente addio alla Juventus anche Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Dybala. Il terzino dopo cinque stagioni in bianconero potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale. Per lui si parla di un interesse concreto del Chelsea, con il tecnico Tuchel che è un suo grande estimatore.

Per quanto riguarda invece Rabiot e Ramsey, si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra. Il francese piace al Manchester United, il gallese invece sarebbe seguito da Everton e Arsenal. Per Bernardeschi invece si parla di uno scambio di mercato con Romagnoli. Potrebbe invece trasferirsi al Paris Saint Germain Paulo Dybala.