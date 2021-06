La Juventus, in questa sessione di mercato, cercherà di piazzare i giocatori che non rientrerebbero nel progetto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe delle perplessità su Arthur. Il brasiliano, dopo un solo anno, potrebbe già lasciare la Juventus. Il problema è che il club bianconero non può permettersi di fare una minusvalenza perciò bisognerà trovare una soluzione giusta e difficilmente lascerà la squadra a titolo definitivo. Una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di inserire Arthur in qualche scambio di mercato a livello di prestiti.

Una delle squadre interessate al brasiliano sarebbe il Paris Saint Germain, che per arrivare ad Arthur potrebbe proporre alla Juventus uno scambio di prestiti con Mitchel Bakker. Il terzino sinistro piace molto alla Vecchia Signora e il suo procuratore è Mino Raiola.

Intanto quella che sta per iniziare dovrebbe essere la settimana decisiva per capire se i bianconeri riusciranno ad arrivare a Manuel Locatelli.

La Juventus pensa sempre a Locatelli

Per un centrocampista in uscita dalla Juventus ce ne sarebbe uno in entrata. Infatti, in settimana i bianconeri dovrebbero avere un nuovo summit con il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. Le parti dovranno cercare di capire come impostare la trattativa in termini di formula e soprattutto se ci sarà l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

Uno dei nomi al vaglio sarebbe quello di Radu Dragusin, ma resta da capire quale sarà la valutazione che verrà fatta del ragazzo. Dunque, in settimana, si capirà qualcosa di più sulla situazione legata a Locatelli.

Una delle poche certezze, però, sarebbe rappresentata dal fatto che il ragazzo vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

L'arrivo eventuale di Locatelli renderebbe il centrocampo bianconero ancora più forte, ma un suo possibile inserimento potrebbe portare anche a partenze importanti.

In particolare Arthur resterebbe in bilico e una sua permanenza a Torino è tutt'altro che scontata. Il Paris Saint Germain potrebbe farsi avanti per lui visto che il brasiliano è un vecchio pallino di Leonardo.

Raduno della Juventus a metà luglio

Molti giocatori della Juventus, in questi giorni, si stanno godendo le vacanze. Ma tra qualche settimana il periodo di relax terminerà visto che inizierà la preparazione estiva. Il raduno della Juventus dovrebbe iniziare il 14 o il 15 luglio. Altri elementi sono intanto ancora impegnatoli agli Europei, la cui finale è fissata per domenica 11 luglio.

La squadra resterà alla Continassa per tutta l'estate, visto che Massimiliano Allegri ha deciso di non prendere parte a tournée estive estere. La Juventus avrà così modo di allenarsi con tutta calma al JTC e avrà a disposizione anche tutti i comfort del suo centro sportivo. Ovviamente i bianconeri svolgeranno anche alcune amichevoli per mettere benzina nelle gambe.

Questi test saranno di livello internazionale, proprio per permettere ai giocatori di arrivare al top al via della Serie A.

Dunque dalla metà di luglio si ricomincerà a sudare, ma nei primi giorni di raduno ci sarà anche un appuntamento molto atteso, ovvero la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarà presentato alla stampa e i tifosi avranno modo di capire quali saranno le idee che l'allenatore ha in mente per la sua Juventus.