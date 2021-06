La Juventus nei prossimi giorni potrebbe gettare le basi per il calciomercato estivo. Già da questa settimana potrebbe essere definito il trasferimento di Manuel Locatelli in maglia bianconera. Il Sassuolo sarebbe pronto a venire incontro alle esigenze del nazionale italiano, che vuole fare il salto di qualità in una squadra che lotta per vincere. La società bianconera però sta lavorando anche all'ingaggio di un secondo portiere visto l'addio di Gianluigi Buffon (che ha firmato un contratto di due anni con il Parma). Si valutano diversi profili, dal portiere del Torino Sirigu a quello della Sampdoria Audero.

Non sarebbe da scartare neanche la conferma di Perin, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus dopo che l'anno scorso ha giocato in prestito al Genoa. Nelle ultime ore però, secondo la stampa inglese, la società bianconera starebbe valutando anche un altro giocatore. Si tratta di Sergio Romero, portiere argentino che a fine giugno lascerà a parametro zero il Manchester United.

Idea Romero come secondo portiere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare come secondo portiere per la prossima stagione Sergio Romero. L'argentino arriverebbe a parametro zero in quanto va in scadenza di contratto con il Manchester United a fine giugno. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche di Everton e Celta Vigo.

Sergio Romero ha anche il passaporto italiano, arriverebbe quindi come comunitario. Anche per questo la Juventus starebbe valutando il suo ingaggio. L'idea infatti è affiancare a Szczesny un portiere di esperienza internazionale che sappia però garantire affidabilità quando viene schierato. Romero ha già giocato nel campionato italiano: ha giocato con la Sampdoria prima di approdare al Manchester United.

Il mercato della Juventus

La Juventus nelle prossime settimane dovrà lavorare anche alle cessioni. Molti degli investimenti dipenderanno dalla partenze, con l'unica eccezione di Locatelli. I maggior indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Cristiano Ronaldo. Il difensore ha mercato in Inghilterra ma piace anche all'Atalanta e alla Roma.

La Juventus però la valuta almeno 40 milioni di euro. Il gallese invece potrebbe far ritorno all'Arsenal, mentre sembra possibile la cessione in prestito per Arhur Melo. I prossimi giorni saranno decisivi anche per il futuro professionale di Cristiano Ronaldo. L'uscita agli ottavi di finale dell'Europeo del Portogallo potrebbe portare ad un incontro immediato fra il portoghese e la società bianconera in cui si deciderà se proseguire insieme o meno. Il Paris Saint Germain sarebbe interessato al giocatore.