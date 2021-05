Domenica 23 maggio alle ore 20:45 ci sarà Bologna-Juventus, match valido per la 38ª giornata di Serie A. Gli emiliani, nel turno scorso, hanno pareggiato 2-2 allo Stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona di Juric, dove ai gol di Palacio e De Silvestri per i rossoblu hanno risposto Faraoni e Kalinic per i mastini. La squadra di Pirlo, invece, ha vinto l'incontro casalingo contro l'Inter di Conte, imponendosi per 3-2 per merito della doppietta di Cuadrado e della rete di Ronaldo per i bianconeri, mentre per i nerazzurri ha segnato Lukaku e autogol di Chiellini.

Statistiche: durante gli ultimi 10 match tra Bologna e Juventus, disputati sia in Coppa Italia che in Serie A, ad uscire vittoriosa dal terreno di gioco è sempre stata la Vecchia Signora.

Bologna, squalificati Soriano e Dijks

Siniša Mihajlović e il suo Bologna non hanno più nulla da chiedere al campionato, grazie alla salvezza conquistata con largo anticipo in questa stagione. Per tentare di insidiare i bianconeri. il tecnico serbo potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Ravaglia in porta. Il quartetto difensivo avrà buone possibilità di essere formato da Mbaye e Tomiyasu come terzini, mentre la coppia Antov-Soumaoro si piazzerà al centro del reparto arretrato. Schouten e Poli, invece, dovrebbero essere i mediani titolari, mentre Skov Olsen, Barrow e Vignato potrebbero essere gli interpreti dal primo minuto della trequarti campo.

Il vertice offensivo dei rossoblu, infine, sarà presumibilmente Rodrigo Palacio. Soriano e Dijks non saranno del match causa squalifica.

Juventus, vincere per tentare di acciuffare il treno della Champions League

Mister Pirlo e la sua Juventus, galvanizzati dalla vittoria per 2-1 in finale di Coppa Italia, affronteranno l'ultima di campionato consapevoli che servirà una vittoria per avere qualche chance di piazzarsi tra le prime quattro della Serie A, con un occhio anche a quello che faranno contemporaneamente Milan e Napoli.

Per avere la meglio sul Bologna, l'allenatore bianconero potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Alex Sandro dovrebbe tornare titolare come terzino sinistro, con Danilo che agirà sul fronte destro, mentre al centro del reparto difensivo dovrebbero posizionarsi Chiellini e de Ligt. Cuadrado e Chiesa, invece, agiranno probabilmente come ali di centrocampo, mentre Arthur e Rabiot dovrebbero farr da scudo centrale.

In attacco, infine, sembrano esserci pochi dubbi sull'impiego da titolari di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Tomiyasu, Soumaoro, Antov, Mbaye, Schouten, Poli, Vignato, Barrow, Svok Olsen, Palacio. Allenatore: Siniša Mihajlović.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.