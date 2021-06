La Juventus è molto attenta alle occasioni di mercato, soprattutto quelle che riguardano i parametri zero. Gli ultimi acquisti a titolo gratuito risalgono però all'estate 2019, quando a Torino sono arrivati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Sia nel 2020 che nel prossimo Calciomercato estivo però non dovrebbero esserci investimenti simili. Probabile che la Juventus possa aspettare il 2022, quando tanti giocatori importanti potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società. Su tutti spicca la punta francese del Barcellona Dembélé. Il classe 1997 piace molto alla Juventus, che lo riterrebbe un giocatore ideale da schierare in un eventuale tridente offensivo ma anche in un 4-2-3-1 come trequartista di fascia.

La società catalana gli avrebbe offerto un rinnovo contrattuale con uno stipendio più basso di quello attualmente guadagnato. Il giocatore avrebbe rifiutato, anche perché sia il Paris Saint Germain che la Juventus sarebbero interessati ad un suo eventuale acquisto. Secondo la stampa spagnola, la società bianconera sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni.

Dembélé possibile obiettivo della Juventus

Secondo la stampa spagnola, la Juventus sarebbe interessata alla punta francese del Barcellona Dembélé. Il classe 1997 potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la società bianconera, in quanto andrà in scadenza di contratto a giugno 2022.

La Juventus quindi starebbe valutando un suo ingaggio a parametro zero e sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio annuale che con i bonus potrebbe arrivare a 12 milioni di euro netti per cinque anni. Dunque si tratterebbe di un'offerta totale di circa 60 milioni di euro al giocatore

Dembélé potrebbe arrivare anche in uno scambio di mercato

La Juventus potrebbe quindi aspettare giugno 2022 per acquistare Dembélé a parametro zero.

Secondo la stampa spagnola non è però da scartare la possibilità che possa arrivare in bianconero già dal prossimo calciomercato estivo. Barcellona e Juventus potrebbero definire degli scambi di mercato, non solo per motivi tecnici ma anche finanziari, in cui potrebbe rientrare anche Dembélé Dembélé e simili a quello dell'estate 2020 che ha portato Miralem Pjanic in Spagna e Arthur Melo a Torino.

A proposito del centrocampista bosniaco, potrebbe clamorosamente ritornare alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società catalana potrebbe cederlo in prestito per due anni con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.