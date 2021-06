La Juventus negli ultimi anni sta investendo sui giovani talenti, soprattutto dopo il lancio in Serie C dell'Under 23 bianconera. Un progetto sportivo iniziato nel 2018, che sta aiutando molti giovani a crescere e a confrontarsi in un campionato impegnativo come la Serie C. Tanti di questi hanno già esordito in prima squadra, basti pensare ai vari Da Graca, Fagioli e Dragusin. Proprio il talento della Romania ha recentemente firmato il rinnovo contrattuale con la società bianconera, segnale evidente di come la Juventus voglia puntare sul difensore.

I bianconeri però starebbero osservando da vicino anche un suo connazionale, coetaneo di Dragusin. Ci si riferisce a Octavian Popescu, esterno d'attacco di proprietà della Steaua Bucarest. Secondo alcune indiscrezioni, la società bianconera avrebbe offerto per il giocatore circa 13 milioni di euro. Proposta che sarebbe stata rifiutata dal proprietario della società Gigi Becali, che in una recente intervista ha sottolineato che Popescu potenzialmente nei prossimi anni potrà essere venduto anche per circa 50 milioni di euro.

Steaua Bucarest, presunta offerta della Juventus: 13 milioni per Popescu

"Ho rifiutato perché è un giocatore da cui puoi prendere 50 milioni, se ne accetto 13 significa che non potrà mai prendere 50, forse ne posso prendere di più, perché se lo tengo per tre anni, posso venderlo anche a 100 milioni di euro".

Queste le dichiarazioni di Gigi Becali, in un'intervista a Digi Sport, in riferimento al talento della sua squadra Popescu. La Juventus sarebbe interessata al suo acquisto ma l'offerta da 13 milioni di euro è stata quindi rifiutata dal presidente della Steaua Bucarest. Quest'anno il giovane centrocampista ha disputato 24 partite segnando un gol e fornendo ben sette assist decisivi ai suoi compagni.

Ha già disputato due partite nell'under 23 della Romania, esordendo nel marzo 2021. Su di lui, come riporta transfermarkt.it, ci sarebbe l'interesse anche della Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus continua quindi a sondare il mercato dei giovani talenti ma in questi giorni sta gettando le basi anche per la costruzione della prima squadra.

Il direttore sportivo Federico Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri stanno lavorando insieme anche nelle scelte di mercato che la società bianconera dovrà fare per il Calciomercato estivo. Quello che sembra certo è possano arrivare due centrocampisti e almeno un rinforzo per il settore avanzato.

Si valutano in particolar modo il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona (in prestito) e l'acquisto di Manuel Locatelli, che il Sassuolo cederebbe per circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l'acquisto di punta, piacerebbero Memphis Depay, Milik e Gabriel Jesus.