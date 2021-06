Una delle novità del campionato italiano è rappresentata dal ritorno in Serie A di José Mourinho, che ha deciso di firmare con la Roma. Lo "Special One" ha cominciato a dare le proprie indicazioni ai dirigenti per rinforzare la rosa a sua disposizione e tra gli obiettivi ci sarebbe anche un giocatore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio. Il laterale era in scadenza di contratto con la squadra nerazzurra e sembrava destinato ad andare via ma il club meneghino in extremis ha deciso di esercitare l'opzione per il rinnovo di un altro anno, più che altro per non perderlo a parametro zero vedendo il grande interesse nei suoi confronti.

Mourinho punta D'Ambrosio

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Danilo D'Ambrosio. Il laterale già sembrava destinato addio ai nerazzurri essendo in scadenza di contratto, ma i nerazzurri alla fine hanno deciso di esercitare l'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. Il motivo è legato ai tanti rumors di mercato sul suo conto, dato che su di lui avevano messo gli occhi Roma, appunto, ma anche Milan e Napoli. Da qui l'idea di prolungare con l'obiettivo di provare a incassare una cifra per realizzare anche una piccola plusvalenza, essendo praticamente iscritto a zero a bilancio.

José Mourinho lo avrebbe chiesto per rinforzare la propria rosa, dato che D'Ambrosio è ritenuto un vero e proprio jolly tattico, essendo in grado di giocare in ogni ruolo in difesa.

In questa stagione, pur essendo stata condizionata da un problema al ginocchio, l'esterno nerazzurro ha messo a segno tre reti in 19 partite di campionato, a fronte di cinque presenze accumulate in Champions League. Lo "Special One" cerca un'alternativa a Bruno Peres e Karsdorp, che non lo convincono a pieno in vista della prossima stagione e in questo modo avrebbe più soluzioni.

Possibile scambio

Inter e Roma potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Danilo D'Ambrosio questa estate.

Stando a quanto riportato da Il Romanista, le due società potrebbero intavolare anche uno scambio, visto che i nerazzurri avrebbero manifestato interesse per Alessandro Florenzi, soprattutto qualora dovesse andare via Achraf Hakimi, nel mirino del Paris Saint Germain.

Ovviamente sarebbe previsto un piccolo conguaglio tecnico a favore dei giallorossi, intorno ai 5 milioni di euro. L'esterno tornerà nella Capitale dato che il Paris Saint Germain, dove ha giocato in prestito in questa stagione con 21 presenze in Ligue 1 mettendo a segno due reti e collezionando un assist, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.