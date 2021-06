Non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale ma Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare entro giovedì. Il tecnico firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 4 milioni di euro a stagione con bonus di 1 milione di euro.

Intanto, l'allenatore ha cominciato a discutere con i dirigenti per programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato e un rinforzo sarebbe stato richiesto in attacco, visto che potrebbero dire addio sia Alexis Sanchez che Andrea Pinamonti, oltre ad essere in bilico la posizione di Lautaro Martinez.

Per questo motivo il nome fatto sarebbe quello di Joaquin Correa, "esploso" proprio sotto la guida di Inzaghi alla Lazio.

Inzaghi vorrebbe Correa

Uno dei nomi che potrebbe finire nel mirino dell'Inter in estate è quello di Joaquin Correa. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare il reparto avanzato, visto che Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti sono in uscita, il primo per l'ingaggio troppo alto, mentre il secondo vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Il nome dell'attaccante argentino sarebbe stato fatto dal nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ai propri dirigenti, anche se non sarà semplice convincere la Lazio a privarsene, soprattutto dopo lo sgarbo fatto soffiando ai biancocelesti il loro allenatore.

Il giocatore, però, potrebbe spingersi per ricongiungersi subito con il tecnico che lo ha fatto esplodere definitivamente. Anche in questa stagione il classe 1994 ha messo insieme numeri importanti, avendo realizzato otto reti e collezionato quattro assist in ventotto partite di campionato, a fronte di tre reti e due assist messi insieme in otto partite di Champions League.

Lazio che ha creduto in lui, avendolo acquistato dal Siviglia nell'estate del 2018 per 15 milioni di euro.

La possibile richiesta della Lazio

Come detto, la Lazio cercherà di alzare il muro per non cedere Joaquin Correa all'Inter. Molto, però, dipenderà dalla volontà dell'argentino, che potrebbe spingere per trasferirsi a Milano, visto che da piccolo era un tifoso nerazzurro.

La valutazione del giocatore, comunque, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra non impossibile per il club meneghino, soprattutto qualora dovessero cedere un big, e in questo senso il candidato numero uno è Achraf Hakimi, con il Psg pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Una parte di questa cifra, dunque, potrebbe essere girata ai biancocelesti per convincerli a privarsi del classe 1994. In questo modo Inzaghi avrebbe un altro attaccante di tutto rispetto da far alternare con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con i tifosi nerazzurri che si augurano possano restare entrambi a Milano.