Dopo l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, la società deve ora la squadra a disposizione del nuovo tecnico con diverse operazioni di Calciomercato in ogni reparto.

Come portiere della stagione 2021/22 la Roma pensa a Rui Patricio, che - come riportato da diverse fonti di mercato - pare molto vicino ad indossare la casacca giallorossa. Il portiere portoghese classe 1988 è in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare il Wolverhampton per una cifra abbordabile.

Reparto difensivo, torna Florenzi e si prova il colpaccio

In difesa vi sarà il ritorno dall'esperienza in prestito al Psg di Alessandro Florenzi, che verrà provato come terzino destro nel 4-2-3-1 di Mourinho, ma non è affatto sicura la sua permanenza.

Come centrale si monitora la situazione di Nikola Milenkovic, il difensore serbo militante nella Fiorentina è anch'egli in scadenza 2022 e sarebbe molto lontano da un possibile rinnovo: la sua vendita in questa finestra di mercato è considerata molto probabile, su di lui ci sarebbero anche Inter e Juventus.

Esperienza in mezzo al campo, Mourinho ha chiesto un suo pupillo

In mezzo al campo, Josè Mourinho ha chiesto un mediano che imposti e crei il gioco, il nome più probabile è quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo del 1988 militante nel Manchester United che l'allenatore portoghese conosce molto bene.

Un altro nome accostato alla Roma è quello di Granit Xhaka, mediano svizzero classe 1992 militante nell'Arsenal, centrocampista duttile che farebbe molto comodo ad un centrocampo come quello di Josè Mourinho.

L'ultimo nome per il centrocampo è quello di Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ma per ora è solo un rumor.

Una nuova punta per sostituire Dzeko, sul taccuino giallorosso Belotti e Vlahovic

Il mercato offensivo della Roma verrà determinato principalmente dalle uscite, fra tutte quelle di Edin Dzeko, il bosniaco non sembra rientrare nei piani della società giallorossa, su di lui vi sarebbero Juventus, Inter e Milan.

In entrava il nome più caldo per la Roma è quello di Andrea Belotti, il numero nove granata è in scadenza nel 2022 e in questa ultima stagione in campionato ha realizzato ben 13 gol e 7 assist in 35 partite; Cairo, presidente del Torino, chiede 30 milioni per lasciarlo partire, la società romana avrebbe messo sul piatto 20 milioni per in cartellino dell'attaccante, ma potrebbe alzare l'offerta pur di portarlo nella capitale.

Il sogno giallorosso sarebbe Dusan Vlahovic, il classe 2000 della Fiorentina ha realizzato ben 21 gol e due assist in 37 partite della serie A 2020/21, piace a mezza Europa e anche la Roma sembra aver sondato il terreno per la possibile operazione. Per il giovane attaccante serbo Commisso chiede almeno 60 milioni senza contropartite.