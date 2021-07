La Juventus potrebbe salutare Cristiano Ronaldo con un anno di anticipo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Paris Saint Germain avrebbe intensificato i contatti con il procuratore portoghese Jorge Mendes. L'ex Real Madrid è atteso alla Continassa dove dovrebbe effettuare i test medici in vista della prossima stagione. La dirigenza vorrebbe chiarezza e sapere definitivamente se sarà addio o permanenza per intervenire sul mercato. “Credo che la Juventus abbia parlato chiaro e ribadito ciò detto da Cherubini e Nedved: non ha avuto da Ronaldo messaggi d’addio.

Le persone vicine a CR7 hanno raccolto la sensazione che la possibilità di lasciare la Juventus ci fosse“. Ha dichiarato il giornalista Luca Bianchin, che avrebbe dunque aperto ad un possibile addio.

In caso di partenza, la società torinese avrebbe pensato di puntare tutto su Mauro Icardi, che non avrebbe convinto lo staff tecnico parigino. Le due squadre potrebbero dunque intavolare uno scambio che riguarda proprio i due attaccanti senza sborsare conguagli ulteriori per i rispettivi cartellini: é chiaro che i bianconeri effettuerebbero un netto risparmio considerati 31 milioni di euro di ingaggio che percepisce il lusitano. Il Paris Saint Germain potrebbe proporre come contropartita anche i cartellini di Leandro Paredes e Angel Di Maria, da sempre apprezzati dai dirigenti torinesi.

Il problema dell'ex Manchester United sarebbe legato soltanto ad un fattore anagrafico. La nuova politica societaria prevedrebbe degli investimenti su profili giovani e futuribili soprattutto dopo i problemi economici causati dalla pandemia.

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per Manuel Locatelli

La Juventus avrebbe come obiettivo di mercato anche Manuel Locatelli, ma nelle ultime ore si sarebbe registrato l'inserimento nell'operazione di Giuseppe Marotta.

Il direttore sportivo dei nero-verdi avrebbe potuto già superare la concorrenza se avesse avuto a disposizione una cifra economica liquida da poter investire. I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi e non si escluderebbero colpi di scena. Il tecnico Massimiliano Allegri lo avrebbe richiesto da tempo alla dirigenza, ma non sarebbe stata trovata la formula definitiva.

Il Sassuolo vorrebbe circa 40 milioni di euro che potrebbero essere assicurati proponendo un prestito con obbligo di riscatto. I dirigenti di Agnelli, invece, avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo se la squadra dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.