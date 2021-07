In questa sessione estiva di Calciomercato, il Milan appare come la squadra più attiva sul mercato fra quelle di alta classifica. Dopo diverse ufficialità, il club rossonero non sembra avere intenzione di fermarsi, in particolare cerca un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

La porta e la difesa

In porta il Milan ha ormai sistemato la situazione. Dopo la partenza di Donnarumma è arrivato Mike Maignan dal Lille, che prenderà il posto da titolare. Come secondo portiere c’è Tatarusanu, mentre Plizzari sarà la terza scelta. Dunque tra i pali non c'è nessuna trattativa in vista.

In difesa il Milan ha già molte certezze. Tra i titolari non si toccano Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez, con delle alternative già designate. Romagnoli e Gabbia saranno i difensori centrali di riserva, mentre sulla sinistra il nuovo arrivato Touré sarà il ricambio di Theo Hernandez. Sulla fascia destra invece, il Milan cerca un’alternativa a Calabria.

Nelle ultime ore il possibile ritorno di Dalot si è allontanato, con la società rossonera che non riesce a trovare un accordo con il Manchester United. Dunque il Milan sonda le varie alternative, con Odriozola che potrebbe approdare alla corte di Pioli. Il terzino spagnolo del Real Madrid potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Da non dimenticare è anche il giovane Kalulu, terzino destro rossonero che può essere usato come jolly in difesa.

I mediani

I due centrocampisti nel 4-2-3-1 sono praticamente già decisi: Bennacer e Kessié saranno i titolari, mentre Tonali si candida a essere la prima alternativa designata. Pobega sembra destinato a partire e dunque il Milan deve cercare un altro mediano che possa far rifiatare Kessié e Bennacer.

Tra i vari nomi sondati spicca quello di un probabile ritorno, ovvero Bakayoko. L’ex centrocampista del Napoli è attualmente in forza al Chelsea, ha sempre spinto per un possibile ritorno in rossonero.

Tra gli altri nomi è da tenere d’occhio Boubakar Kamara, mediano giovanissimo del Marsiglia, che però ha un valore decisamente elevato.

La trequarti rossonera

Dopo il ritorno di Brahim Diaz, il Milan cerca altri rinforzi sulla trequarti offensiva. A sinistra si alterneranno Rebic e Leao, con Hauge che pare destinato a lasciare i rossoneri. A destra dovrebbe arrivare un rinforzo importante, con Saelemaekers e Castillejo che dovrebbero candidarsi come riserve. Tra i nomi sondati dal Milan spicca quello di Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea: dopo una stagione con poco spazio a Londra, il fantasista potrebbe partire per cercare maggiore minutaggio. Per cederlo il Chelsea chiede 40 milioni di euro. La società rossonera potrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto, mentre la società inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Al centro, dopo l’addio di Calhanoglu, si cerca un nuovo profilo. Il favorito sarebbe Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca e protagonista nella scorsa stagione in Russia. Anche qui però c’è l’ostacolo del costo del cartellino, con la società russa che chiede 30 milioni di euro.

L'attacco rossonero

Con Ibrahimovic intoccabile e l’arrivo di Giroud, il Milan cerca un profilo giovane da affiancare ai due pilastri offensivi. Tra i vari nomi spicca Kaio Jorge, gioiellino 2002 del Santos. Nelle ultime settimane si era parlato della Juventus come favorita nella trattativa, ma nelle ultime ore il Milan avrebbe accelerato per la punta sudamericana. Il Santos chiederebbe 10 milioni di euro, a causa della scadenza di contratto a dicembre 2021.

La società rossonera si sarebbe spinta ad offrire 7/8 milioni più eventuali bonus. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.