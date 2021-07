Continuano le indiscrezioni di mercato riguardo all'Inter. L'obiettivo principale dei nerazzurri, in questa fase, sarebbe quello di rinforzare le fasce laterali, dopo le partenze di Hakimi e di Young.

I nomi che circolano con insistenza per la fascia sinistra sono tre: Alex Telles del Manchester United, Patrick Van Aanholt, che è attualmente svincolato (dopo essere andato in scadenza di contratto col Crystal Palace) e Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain. Ma in particolare sarebbe il brasiliano, peraltro ex nerazzurro, l'elemento che interesserebbe maggiormente a Marotta.

Alex Telles è un ex nerazzurro

Sul difensore brasiliano classe 1992 del Manchester United Alex Telles, ci sarebbe un certo interesse anche da parte della Roma: la squadra della capitale che cerca un valido sostituto di Spinazzola, che si è infortunato durante la partita Italia-Belgio agli Europei. I giallorossi però, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, avrebbero spostato il proprio interesse su Matias Viña del Palmeiras.

Telles nella scorsa stagione non ha trovato particolare spazio per giocare da titolare con la maglia del Manchester United, che lo ha acquistato meno di un anno fa dal Porto alla cifra di 15 milioni e lo vorrebbero rivendere più o meno alla stessa cifra. Il giocatore brasiliano già conosce l'ambiente nerazzurro, in quanto vestì la maglia dell'Inter nella stagione 2015-2016 sotto la guida di Roberto Mancini, totalizzando 21 presenze in Serie A; anche per questo sarebbe il nome preferito di Marotta.

Sempre sulla fasce piacerebbero anche l'olandese Patrick Van Aanholt, che è attualmente svincolato e il francese Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain.

L'Inter intanto valuta Dimarco

Intanto il laterale Federico Dimarco, dopo l'ultima stagione all'Hellas Verona, ha impressionato in modo positivo ed è tornato all'Inter.

Marotta a proposito del giovane calciatore ha affermato: “Rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, è sotto osservazione da parte di Inzaghi e può essere una piacevole realtà anche per questa stagione” .

Dimarco può giocare sia nella difesa a tre, sia come esterno, ruolo in cui riesce a esprimersi al meglio. Il laterale è anche particolarmente abile a tirare i calci di punizione. Per questi motivi è attualmente sotto l'attenta osservazione di mister Inzaghi, che potrebbe dunque puntare spesso su di lui nella nuova stagione.