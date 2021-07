La prima settimana di preparazione estiva è ormai trascorsa per il Crotone, impegnato nella sede del ritiro di Trepidò, nella Sila crotonese. La squadra pare destinata a variare la sua fisionomia al netto dei possibili acquisti e delle probabili cessioni. In uscita è ufficiale il passaggio dell'esterno Jean Lambert Evan's al Pau F.C., mentre si starebbe perfezionando la trattativa con il Rakow per l'acquisto dell'attaccante Sebastian Musiolik.

Crotone, Evan's cambia maglia

Dopo una breve e poco fortunata parentesi in rossoblù e alcuni prestiti in Serie C al Catanzaro e successivamente al Livorno, per l'esterno Jean Lambert Evan's il futuro sarà in Francia.

L'esterno è infatti a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Pau F.C., formazione militante nel campionato di Lingue 2. A darne notizia con una nota è stato lo stesso club transalpino.

Per Jean Lambert Evan's l'approdo in Calabria era avvenuto nella sessione di gennaio del torneo 2019-2020 in una maxi operazione tra Crotone e Gozzano, che aveva visto l'arrivo in rossoblù anche dei compagni di squadra Jeremy Petris e Junior Messias. Per lui in Calabria vi è stato però poco spazio con sole quattro presenze all'attivo, per lo più finali di gara.

Musiolik per l'attacco del Crotone

Ad avvicinarsi a grandi passi al Crotone sarebbe l'attaccante Sebastian Musiolik, calciatore del club polacco del Rakow, rientrato nelle scorse settimane dal prestito al Pordenone.

Per lui sono arrivate 31 presenze e 6 reti nell'ultima stagione con il club neroverde nella sua prima esperienza in Serie B. Ora si potrebbe profilare un ritorno in Italia con una trattativa ben avviata con il Crotone che avrebbe effettuato la sua offerta al Rakow. Il club polacco avrebbe accettato a grandi linee, ma starebbe temporeggiando in attesa di reperire sul mercato un degno sostituto.

In uscita il Crotone starebbe provando a stringere i tempi per cedere i suoi pezzi pregiati, Nwankwo Simy e Junior Messias. Per il primo sarebbe stata respinta un'offerta del Maiorca, con l'Udinese che sarebbe fortemente interessata. Per il brasiliano, invece, il Torino starebbe provando a chiudere per soddisfare le esigenze di Ivan Juric.

Le altre possibili operazioni

Per l'attacco gli squali starebbero continuando a seguire Domenico Danti, calciatore di proprietà della Virtus Verona. Sempre nel reparto avanzato per Emmanuel Rivière il futuro sembrerebbe lontano da Crotone, con tre club interessati: Spal, Cremonese e Vicenza.

Nessuna novità su una possibile cessione del difensore Luca Marrone, che sembrerebbe destinato a proseguire l'avventura in Calabria, così come il centrocampista Niccolò Zanellato. Da valutare sono invece alcuni giovani di rientro, come l'attaccante Nicola Nanni e il trequartista Zak Ruggiero.