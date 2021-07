Uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime settimane è il possibile acquisto di Manuel Locatelli da parte della Juventus. La settimana prossima potrebbe essere decisiva in tal senso, anche perché sarebbe previsto il terzo incontro fra il Sassuolo e la società bianconera. C'è molta attesa anche nell'accogliere alla Continassa Cristiano Ronaldo, al rientro dalle vacanze estive post Europeo. Lunedì 26 luglio inizierà la preparazione estiva con la Juventus. Il portoghese dovrebbe rimanere anche la prossima stagione nella società bianconera.

Se però Mbappé dovesse trasferirsi al Real Madrid non è da scartare la possibilità che il Paris Saint Germain provi ad acquistarlo già nelle prossime settimane. Si attendono novità anche sul rinnovo contrattuale di Dybala, che potrebbe definirsi nei prossimi giorni.

La Juventus però avrebbe già pronto un piano B qualora uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala dovesse lasciare la società bianconera. Starebbero proseguendo infatti i contatti telefonici con gli agenti sportivi di Gabriel Jesus, il brasiliano rimane uno dei giocatori che piacciono come rinforzo per il settore avanzato. Sarebbe considerato cedibile dal Manchester City in quanto gli inglesi starebbero valutando l'acquisto di Harry Kane.

Gabriel Jesus possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe contattato nelle ultime settimane la punta brasiliana Gabriel Jesus. Sarebbe considerato il profilo ideale per il settore avanzato qualora dovesse partire uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La società bianconera potrebbe acquistarlo in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni per un totale di circa 60 milioni di euro.

Un investimento che ricorderebbe molto l'acquisto di Federico Chiesa durante il Calciomercato estivo del 2020. Il Manchester City vorrebbe monetizzare dalla cessione del brasiliano e potrebbe accettare l'eventuale offerta della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di una quarta punta sia in caso di permanenza o meno di Cristiano Ronaldo.

Si valutano soprattutto Gianluca Scamacca e Kaio Jorge. La punta brasiliana sarebbe un acquisto vantaggioso dal punto di vista economico, è in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. Potrebbe lasciare la società brasiliana per circa 10 milioni di euro. Potrebbero arrivare inoltre due centrocampisti. Abbiamo parlato di Locatelli. L'altro giocatore che interesserebbe alla società bianconera è Miralem Pjanic che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito o eventualmente a parametro zero in caso di intesa fra il centrocampista e la società.