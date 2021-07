L'Inter avrebbe accelerato i contatti con il Chelsea per assicurarsi le prestazioni di Marcos Alonso. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti meneghini vorrebbero fare leva sulla volontà di lasciare Londra espressa dall'ex Fiorentina.

L'operazione non sarebbe molto semplice perchè il cartellino del calciatore spagnolo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai nerazzurri anche alla luce dei problemi economici causati dall'emergenza coronavirus.

Il contratto del classe 1990 scade nel giugno del 2013 e la presenza nell'organico del Chelsea di Emerson Palmieri e Chilwell potrebbe essere un doppio problema per il giocatore che, durante le ultime stagioni, non ha giocato con frequenza sia sotto la guida di Lampard che sotto quella del nuovo allenatore Thomas Tuchel.

Marcos Alonso sarebbe adatto al 3-5-2 di Simone Inzaghi perché ne conosce bene i meccanismi tattici, avendone già ricoperto il ruolo sia nella Fiorentina che nel Chelsea (con Antonio Conte allenatore). Tenendo conto dei dubbi dell'esterno spagnolo sulla sua permanenza a Londra, l'Inter avrebbe deciso di tornare su di lui, sfruttando proprio il suo desiderio di lasciare i Blues

Si lavora anche per Denzel Dumfries e Bellerin

L'Inter sarebbe al lavoro anche per regalare un terzino destro a Simone Inzaghi, che avrebbe espresso il suo gradimento per Denzel Dumfrires. L'olandese vorrebbe lasciare il Psv Eindhoven, ma il cartellino avrebbe un costo di circa 20-25 milioni di euro. L'agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per semplificare il trasferimento alla Pinetina.

La formula gradita alla società nerazzurra sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Il terzino, dopo l'Europeo, ha già fatto sapere ai vertici del Psv che vorrebbe cambiare aria per giocare in una squadra dalle grandi ambizioni. Il club olandese, infatti, non ha ancora raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League e sta giocando i preliminari per accedervi.

Per quanto riguarda la corsia di destra, l'Inter avrebbe già in mano il consenso di Hector Bellerin, che però non convincerebbe fino in fondo per i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni.

Intanto starebbe avanzando la trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez. L'uruguaiano si sarebbe detto disponibile a vestirsi di nerazzurro firmando un contratto quadriennale da 3 milioni di euro all'anno. Nell'operazione potrebbero essere inseriti i cartellini di Nainggolan e Pinamonti.