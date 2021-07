Primi dieci giorni di ritiro estivo mandati in archivio per il Crotone del tecnico Francesco Modesto. L'allenatore degli squali, vincente nelle prime due amichevoli estive contro Real Fondo Gesù e Casabona, attende ancora degli innesti di qualità per iniziare a plasmare la squadra che si presenterà ai nastri di partenza del torneo cadetto 2021-2022. In attacco con la cessione di Nwankwo Simy che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, la dirigenza rossoblù starebbe monitorando il profilo di Luca Garritano, attaccante che potrebbe svincolarsi dal ChievoVerona.

Crotone, cercasi attaccanti

Nonostante l'arrivo del giovane attaccante Musa Juwara dal Bologna, il Crotone potrebbe portare a segno un nuovo acquisto. Il profilo gradito potrebbe essere quello di Luca Garritano, attaccante di proprietà del ChievoVerona. Il calciatore potrebbe però svincolarsi in caso si mancata iscrizione alla prossima Serie B da parte del club clivense diventando di fatto un occasione per la società calabrese. Nell'ultima stagione per Luca Garritano con il ChievoVerona sono giunte 38 presenze con un bottino di ben 8 reti siglate. Per lui l'arrivo al Crotone potrebbe permettergli di riavvicinarsi a casa essendo nativo della città di Cosenza.

Crotone, Simy ai saluti

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, l'attaccante Nwankwo Simy rappresenta di fatto l'uomo mercato del Crotone.

Per la punta nigeriana sarebbe stato fissato un incontro tra la dirigenza rossoblù e la Salernitana, formazione interessata al suo acquisto. Il problema, però, rimarrebbe il costo del cartellino ritenuto eccessivo dal club campano. Più defilato ci sarebbe invece il Monza della famiglia Berlusconi che potrebbe corrispondere la richiesta economica del Crotone ma non sarebbe una destinazione gradita dal calciatore che vorrebbe continuare a giocare in Italia ma soprattutto in Serie A.

Le altre operazioni

Con l'acquisto del difensore romeno Ionut Nedelcearu, il Crotone ha inserito un tassello importante nella retroguardia. L'infortunio subito però nel corso dell'ultima amichevole contro il Casabona da Giuseppe Cuomo potrebbe portare i rossoblù ad accelerare i tempi e concludere una nuova operazione in entrata.

Nella lista dei profili seguiti ci sarebbe quello di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina. A centrocampo l'ultimo profilo seguito sarebbe quello di Zan Majer del Lecce. In uscita invece sarebbero Jacopo Petriccione e Niccolò Zanellato. Per il primo non sarebbero già giunte attualmente offerte mentre per l'ex Primavera del Milan la cessione potrebbe concretizzarsi solamente in caso di offerta da un club di Serie A.