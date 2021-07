Sono ore di trattative in casa Crotone. La formazione rossoblù starebbe accelerando i tempi per concludere alcune operazioni in entrata e mettere a disposizione del tecnico Francesco Modesto una rosa più ampia.

A centrocampo sarebbe tornato di moda il nome di Lucien Agoumé, centrocampista dell'Inter di rientro dal prestito allo Spezia. In difesa, il profilo nuovo sarebbe quello di Davide Adorni, esperto centrale di proprietà del Cittadella.

Tra i pali, in attesa di novità su Nikita Contini del Napoli, il Crotone avrebbe ricevuto un "no" dalla Sampdoria per Wladimiro Falcone.

Crotone: Agoumé potrebbe essere un rinforzo a centrocampo

Per migliorare il centrocampo, il direttore sportivo degli squali Beppe Ursino sarebbe tornato alla carica nei confronti di Lucien Agoumé dell'Inter. Il calciatore, rientrato per fine prestito dallo Spezia, era già stato corteggiato dal club calabrese nella passata stagione.

Il ragazzo, classe 2002, vorrebbe però provare a giocarsi le sua chance con la maglia nerazzurra almeno fino alla disputa delle prime gare della stagione, per valutare il suo futuro in un secondo momento.

Qualora il Crotone dovesse riuscire a mettere le mani su Agoumé, potrebbe aprire alla cessione di Jacopo Petriccione, sul quale ci sarebbe l'interesse di tre formazioni di Serie B: Pisa, Benevento e Vicenza.

Crotone, difesa da ricostruire

Se tra i pali si attende di conoscere il nome dell'erede di Alex Cordaz con Nikita Contini e Wladimiro Falcone candidati alla successione, in difesa il Crotone potrebbe effettuare almeno altri due innesti. L'infortunio occorso a Giuseppe Cuomo - che dovrà rimanere fuori per almeno due mesi - dovrebbe portare la società rossoblù ad attingere ancora dal mercato.

Il nome principale sarebbe quello di Davide Adorni, difensore centrale di buona esperienza in cadetteria, titolare nelle ultime tre stagioni con la maglia del Cittadella. Più defilati ci sarebbero invece i giovani Luca Ranieri e Gabriele Ferrarini, entrambi della Fiorentina.

Un nome che potrebbe invece diventare caldo per il Crotone sarebbe quello di Santiago Visentin della Virtus Verona.

Simy e Messias: ore calde

A tenere banco in casa Crotone sarebbero ancora le cessioni di due pezzi pregiati della rosa come gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Per la punta nigeriana il Bologna avrebbe alzato il pressing, provando a superare la concorrenza di Fiorentina e Salernitana. Dall'estero sarebbero però giunti sondaggi dal Tottenham, dallo Stoccarda e dalla Real Sociedad.

Invece per Junior Messias si sarebbe entrati nelle ore cruciali per definirne la cessione. Il Torino avrebbe offerto 8 milioni di euro, mentre il Monza di Berlusconi avrebbe rilanciato offrendo 8 milioni di euro, ai quali aggiungerne altri 2 tramite bonus.