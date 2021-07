Il calcio italiano sembra destinato a mettersi l'anima in pace: in questa sessione estiva del Calciomercato, e nemmeno nelle prossime, si assisterà al ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Una notizia giunta dal calciatore stesso che, durante una chiacchierata su Instagram con alcuni tifosi del paris saint-germain, alla domanda sul suo futuro ha risposto senza alcun indugio che indosserà la casacca del club parigino ancora per diversi anni.

Dunque, dopo le voci di mercato che avevano parlato di un presunto interesse prima della Roma di Mourinho e poi della Juventus di Allegri, adesso "Maurito" ha zittito tutti.

L'ex bomber dell'Inter lo ha fatto tramite alcune Instagram Stories. In particolare, in una di queste ha dato risposta ad una pagina di supporters del Psg che gli aveva chiesto se avesse continuato a far parte della squadra allenata da Pochettino e le sue parole sono state chiare.

"Questa stagione, la prossima e la prossima ancora. Non ci sono mai stati dubbi. Forza Paris Saint-Germain!". E così Icardi ha deciso di far cadere in un attimo tutte le ipotesi che si erano fatte sul suo eventuale destino lontano da Parigi, e ha anche rassicurato i tifosi parigini che, evidentemente, temevano di vederlo nelle prossime settimane con indosso altri colori, come quelli bianconeri della Juventus o giallorossi della Roma.

Icardi pensa alla Supercoppa di Francia: 'Vogliamo iniziare alla grande'

Messe a tacere le indiscrezioni di mercato, Mauro Icardi può adesso concentrarsi esclusivamente sul campo. Il suo Paris Saint-Germain è atteso dalla prima gara ufficiale della stagione 2021-2022 che metterà in palio la Supercoppa di Francia. Il Psg sfiderà il Lille, la squadra che l'anno scorso è riuscita a spezzare l'egemonia della formazione di Pochettino in Ligue 1, andando a vincere il titolo nazionale.

Sul match che si disputerà domenica 1 agosto alle ore 20, Icardi ha dimostrato di avere le idee chiare e le motivazioni già al massimo: "Dobbiamo vendicare l'anno scorso". Il centravanti argentino ha continuato dicendo che l'obiettivo suo e dei suoi compagni è quello di cominciare al meglio la nuova stagione.

Tornando a quanto accaduto l'anno scorso con il Paris Saint-Germain battuto dal Lille nella lunga corsa al campionato francese, l'ex capitano dell'Inter ha detto che l'inizio della stagione è stato alquanto difficoltoso perché tutto il gruppo non era riuscito a prepararsi al meglio tra la finale di Champions League ed una "ripresa frettolosa" delle partite ufficiali.

Questa partenza rallentata è quindi costata a Neymar e compagni una perdita di punti che, nel prosieguo della Ligue 1, ha poi pesato sul risultato finale.

Adesso però è tempo di dare il via ad una nuova stagione, e l'obiettivo di Icardi e di tutto il Psg è quello di "iniziare alla grande". Il Lille è avvertito.