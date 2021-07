In attesa di scendere in campo per il secondo test amichevole contro il Casabona in programma domenica 17 luglio, il Crotone di Francesco Modesto prosegue la fase di preparazione nella sede del ritiro estivo di Trepidò nella Sila crotonese. Una squadra che inizia gradualmente a prendere forma, dopo gli arrivi dei difensori Davide Mondonico e Artemijus Tutyskinas oltre al portiere Gianluca Saro e all'attaccante Musa Juwara. Nel mirino degli squali sarebbe ora finito il centrocampista Ivan Varone della Reggiana, già seguito dai calabresi nelle ultime sessioni di mercato.

Crotone, Varone profilo gradito

Reduce da una stagione da protagonista con 35 presenze e 5 reti con la maglia della Reggiana in Serie B, il centrocampista Ivan Varone potrebbe continuare a militare nel torneo cadetto nonostante la retrocessione sopraggiunta con i granata. Per il calciatore nativo di Napoli avrebbe effettuato un sondaggio il Crotone, formazione alla ricerca di rinforzi nella zona centrale del campo. Per Ivan Varone si tratterebbe di un ritorno di fiamma, essendo stato già seguito dai rossoblù nell'ultima sessione di mercato di gennaio. In partenza nella stessa zona del campo potrebbe esserci Niccolò Zanellato, corteggiato nelle scorse settimane da alcuni club di massima serie come Empoli e Sassuolo.

Asta per Messias

Un calciatore che sembra destinato a lasciare la Calabria è l'attaccante Junior Messias. Per lui dopo due stagioni l'esperienza in rossoblù potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Sul calciatore, classe 1991, si sarebbero interessate quattro squadre di Serie A identificate in Torino, Sampdoria, Lazio e Fiorentina.

Per lui la dirigenza crotonese non avrebbe nessuna necessità di concludere in fretta la cessione, attendendo un'offerta ritenuta congrua al valore del calciatore che sarebbe valutato circa 10 milioni di euro, con il club che può contare su un rinnovo di contratto effettuato nei mesi scorsi e in scadenza il 30 giugno 2024.

Crotone, le altre operazioni

Nelle ultime ore a salutare Crotone passando al PAU F.C. nella Ligue 2 francese è stato l'esterno Jean Lambert Evan's. Il calciatore, arrivato in rossoblù nel torneo 2019-2020, ha collezionato con i calabresi solamente 4 presenze prima di essere girato in prestito per due volte in Serie C, prima al Catanzaro e poi al Livorno. In entrata il Crotone avrebbe effettuato la sua richiesta al club polacco del Rakow per l'attaccante Sebastian Musiolik, per il quale si starebbe attendendo il via libero per la conclusione dell'operazione. In uscita, invece, un talento del settore Primavera: si tratta dell'attaccante Enrico Trotta che giocherà nel prossimo anno con la maglia del Sambiase.