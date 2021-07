Il nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha cominciato a conoscere parte del gruppo che sarà a sua disposizione nella prossima stagione. Il tecnico avrà il difficile compito di non far rimpiangere Antonio Conte, difendendo lo scudetto conquistato l'anno scorso, a distanza di undici anni dall'ultima volta. Squadra che nel ritiro ad Appiano Gentile non è ancora al completo visti i Nazionali impegnati a Euro 2020 e in Coppa America. In base a ciò, Inzaghi starebbe studiando anche la formazione da mandare in campo tra big in rosa e possibili innesti che potrebbero arrivare in questa sessione di Calciomercato.

Il sogno Eriksen

La grande incognita dell'Inter della prossima stagione risponde al nome di Christian Eriksen. Il dramma sfiorato a Euro 2020 lascia tante incertezze sul futuro del centrocampista danese. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, i dirigenti, la società e tutti i tifosi sognano il suo ritorno in campo, anche se non sarà semplice e tutto passerà dai controlli a cui si sottoporrà nelle prossime settimane, in cui è atteso il suo arrivo a Milano.

Tutto dipenderà dall'eventuale rimozione del defibrillatore cardiaco e, in seguito, dall'autorizzazione, tutt'altro che scontata, dei medici a scendere in campo. Ma il ritorno in campo del classe 1992 vorrebbe dire avere un rinforzo notevole in mezzo al campo, con il giocatore che si alternerebbe con Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, nel ruolo di mezzala sinistra con maggiori compiti offensivi, simile a come giocava in questi anni Luis Alberto nella Lazio.

Il centrocampo, poi, sarebbe completato dagli intoccabili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, con il croato che deve rinnovare anche il contratto, in scadenza a giugno del prossimo anno.

L'Inter di Inzaghi

In difesa dovrebbe essere confermata la linea composta da Bastoni, Stefan De Vrij e Milan Skriniar, nonostante lo slovacco piaccia nuovamente al Tottenham, ma l'Inter non ha intenzione di privarsene.

Sugli esterni a sinistra dovrebbe esserci ancora Ivan Perisic, con Dimarco come prima alternativa, mentre a destra, a raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi potrebbe essere Hector Bellerin, che spinge per il trasferimento in nerazzurro, con l'Arsenal pronto ad aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto. In attacco la coppia sarà formata ancora da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, nonostante Big Rom piaccia a Chelsea e Manchester City, con Keita e Sanchez possibili riserve.

Questa potrebbe essere la formazione schierata da Simone Inzaghi, in grassetto gli obiettivi di mercato:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Bellerin, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Eriksen), Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.