La Juventus sta cercando anche altri profili che possano far fare il salto di qualità al centrocampo. Negli ultimi giorni si è fatto con insistenza il nome di Miralem Pjanic , il bosniaco potrebbe lasciare il Barcellona dopo sola una stagione in Catalogna, non è da escludersi l'ipotesi che possa farlo anche a parametro zero.

Il club emiliano per il cartellino del centrocampista vorrebbe 40 milioni e starebbe valutando diverse offerte, in particolare quella dell'Arsenal. Il giocatore ex Milan, nonostante sia seguito da diverse società, vorrebbe andare solo a Torino e questa sua volontà molto probabilmente sarà determinante per l'esito positivo della trattativa fra Juve e Sassuolo.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".