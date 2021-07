Nelle scorse ore è arrivata la prima sconfitta estiva per il Crotone nel test amichevole al Centro Sportivo Suning contro l'Inter di Simone Inzaghi che si è imposta per 6-0.

In queste ore, intanto, la dirigenza calabrese starebbe proseguendo la ricerca dell'erede di Alex Cordaz per la porta, sotto osservazione ci sarebbe il portiere Nikita Contini calciatore di proprietà del Napoli. In uscita potrebbe sfumare la cessione di Junior Messias al Torino.

Crotone, idea Contini per la porta

Dopo l'arrivo del portiere Gianluca Saro dalla Pro Vercelli, il Crotone potrebbe aggiungere un nuovo elemento alla sua rosa.

Il nome sarebbe quello di Nikita Contini, estremo difensore del Napoli. Potrebbe essere lui il nome giusto a cui affidare il ruolo di portiere titolare per la stagione 2021-2022.

Il calciatore, ex Virtus Entella, "chiuso" tra le fila del club partenopeo, arriverebbe in Calabria per ritagliarsi uno spazio da protagonista in una squadra che ambisce a una stagione di alto profilo in cadetteria. L'operazione potrebbe però concretizzarsi solamente nei prossimi giorni. non appena avranno fatto rientro nel ritiro dei partenopei gli altri due portieri del Napoli, Alex Meret e David Ospina

Messias ancora a Crotone

Arrivato in città nei giorni scorsi, l'attaccante Junior Messias attenderebbe novità sul proprio futuro.

Il calciatore brasiliano, legato al Crotone da un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, risulterebbe attualmente escluso dalla rosa della squadra, in attesa di offerte ritenute economicamente valide. Negli ultimi giorni a farsi avanti sarebbe stato il Torino, che avrebbe messo sul piatto 7 milioni di euro, rilanciando successivamente ad 8 milioni con alcuni bonus legati all'impiego del calciatore in campionato.

La dirigenza rossoblù avrebbero però preso del tempo per riflettere, ritenendo Junior Messias un calciatore con un valore di circa 10 milioni di euro. L'operazione vivrebbe una fase di stallo con la possibilità che l'affare possa sfumare definitivamente.

Le altre operazioni

Dopo l'arrivo dell'attaccante Samuele Mulattieri dall'Inter, ufficializzato nella giornata del 27 luglio, ora il Crotone starebbe continuando a seguire anche altri giovani talenti.

Tra questi ci sarebbe il difensore Gabriele Ferrarini della Fiorentina, elemento rientrato per fine prestito dal Venezia. Non sarebbe ancora tramontata l'ipotesi Gennaro Acampora per il centrocampo, mentre non si sarebbero registrate offerte dal Bologna per l'esterno Luis Rojas dopo i sondaggi condotti nella scorsa settimana. In uscita la situazione è bloccata per la cessione di Nwankwo Simy, con la Salernitana che avrebbe abbandonato la pista.