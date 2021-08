L'Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca delle occasioni. Beppe Marotta avrebbe sul suo taccuino molti nomi appetibili che potrebbero andare a rinforzare il reparto offensivo dato che Andrea Pinamonti la prossima stagione non indosserà più la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez continua ad essere tormentato dai problemi fisici. Su Lautaro Martinez, invece, tutto dipenderà dall'incontro delle prossime settimane fra l'agente del giocatore e società. In caso di mancato rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2023), potrebbe lasciare i nerazzurri nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta superiore agli 80 milioni.

Se le alternative in difesa e a centrocampo sembrano essere sufficienti, molto più preoccupante risulterebbe il fronte d'attacco. L'unica certezza, per il momento, si chiama Romelu Lukaku. Il belga, reduce da due straordinarie stagioni in nerazzurro, è il perno centrale della squadra. Il classe 1993, infatti, rimarrà al centro del progetto anche con Simone Inzaghi. Per l'attacco, i rumors parlano di un possibile interesse per Duvan Zapata.

Idea Zapata per l'attacco

Una delle priorità dell'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere quella di individuare finalmente un vice Lukaku, cercato a lungo anche nelle scorse sessioni di mercato. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Keita Baldé, ma il suo arrivo potrebbe essere legato maggiormente all'ipotetico addio di Sanchez, anche per una questione di caratteristiche.

Il nome giusto per far rifiatare Big Rom, invece, potrebbe essere quello di Duván Zapata. Il bomber dell’Atalanta è reduce da una stagione da 15 gol e 9 assist in campionato.

L'attaccante colombiano è alto 186 cm e pesa 80 kg, fisico che gli permette di potere reggere da solo il peso dell'attacco di una squadra. Forte nei colpi di testa, è molto bravo anche nell'uno contro uno e possiede un tiro potente e preciso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante il fisico imponente, Zapata non è il classico centravanti boa che viene incontro alla palla e la protegge spalle alla porta, ma è il terminale più avanzato della manovra, colui che cerca sempre la profondità, costringendo la linea difensiva avversaria ad arretrare per contenerlo. La sua potenza gli permette delle progressioni palla al piede che mettono in difficoltà gli avversari.

Le cifre

L'Inter avrebbe messo nel mirino Duvan Zapata per l’attacco, e spera di poter imbastire una trattativa con l’Atalanta. Sebbene il colombiano non sia uno dei primi obiettivi di mercato dei nerazzurri, il suo nome resta molto caldo, e se dovesse esserci un’opportunità concreta, non sarebbe da escludere un possibile assalto. La Dea ovviamente non vuole privarsi di uno dei suoi pezzi pregiati ed è per questo che ha fissato il prezzo sui 50 milioni di euro. L'Inter, dal canto suo, potrebbe inserire alcune contropartite tecniche per far abbassare il costo del cartellino. L’ingaggio, invece, non spaventa l’Inter, visto che il colombiano guadagna attualmente 1,8 milioni a stagione, cifra inferiore rispetto ai 2 milioni che percepisce Pinamonti.

Occhi puntati anche su Pessina

Zapata non è l'unico giocatore atalantino che piace all'Inter, i meneghini, infatti, avrebbero messo gli occhi anche su Matteo Pessina. L’Inter lo vorrebbe prendere ma l’Atalanta non lo molla tanto facilmente. Pessina è totalmente un giocatore della Dea ma, se dovesse essere venduto entro le 100 presenze in maglia nerazzurra, il Milan otterrebbe il 50% di percentuale del prezzo di rivendita. L’Inter, ovviamente, vorrebbe evitare di concedere soldi gratis ai 'cugini' rossoneri e quindi attenderà il prossimo anno per affondare il colpo, anche considerando il fatto che il giocatore ha rinnovato da poco il suo contratto.